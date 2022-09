Héctor Herrera: No quiero que me vean como el monstruo que me quieren pintar

Abogado que defendió a dirigentes opositores del proyecto Tía María. Eso le valió la acusación de integrar una organización criminal. Muestra una resolución judicial del embargo de su casa por sus pleitos con Southern Perú. En la entrevista dice que lo quieren pintar como “radical”, un personaje antisistema.”Lo único que busco es justicia social”, dice.

Usted militó en Arequipa, Tradición y Futuro, Frente Amplio y ahora en Arequipa Avancemos. Ese cambio de camisetas, ¿cómo lo explica?

Primero formé un grupo IDEAS, ahí lo invitaron a Juan Manuel Guillén quien puso a toda su gente y se formó Arequipa, Tradición y Futuro. Cuando ganó el gobierno regional cambió radicalmente en las propuestas conversadas, renuncié. No fui ni portero. Ingresé al Frente Amplio del padre Marco Arana. Él dijo que daría cabida a líderes sociales y de prestigio, pero eligieron a candidatos con quienes no estaba de acuerdo.

¿Usted es un hombre de izquierda?

Izquierda del siglo XXI (...) Ya no, a las diferencias entre las empresas y quienes no son empresarios. Quiero trabajar de la mano con las empresas para reducir brechas en salud, educación y economía y darle más oportunidades a “los de abajo " sin que odien a los que tienen. Jesucristo fue “el izquierdista más grande” y estuvo al lado de los pobres.

Me llama mucho la atención lo que dice. En el debate de Caylloma usted criticó a la Leche Gloria.

Seamos claros. No critico a la empresa, sino a la forma cómo se comporta. Paga precios de miseria al ganadero. ¿Es justo eso?

En el libre mercado, los precios de las mercancías se determinan en función a la oferta y demanda. ¿Habría que subsidiar por mejores precios?

No... Si hay una sobreproducción como usted dice porqué recurren a la leche en polvo ( le recuerdo que hay una ley que obliga a comprar leche fresca para fabricar la evaporada, él responde que las leyes en el Perú nunca se cumplen).

En esta contienda política a usted se le tilda “de radical” y “extremista”. Una versión populista de Humala o Elmer Cáceres Llica.

Toda comparación es odiosa, sobre todo con el último señor que mencionó. ¿Populista es ayudar a los más humildes? Estoy 10 años en la parroquia del Señor de los Milagros, ayudo invidentes, al adulto mayor no jubilado, defendí casos de violación de derechos humanos en el valle de Tambo, saqué a 170 personas en libertad , etc. Alguna vez usted me escuchó: ¡vamos a atacar esta empresa! Soy cristiano, el canónigo de la Catedral de Arequipa fue mi tío abuelo. Mi padre profesor. Tenemos que trabajar juntos: empresa y trabajadores. Lo único que pido: pague su precio justo, dé implementos de seguridad, a mayor producción mayor trabajo.

Los populistas invocan mucho la palabra” pueblo”. Castillo lo hace, usted también.

Pueblo somos todos.

En nombre “del pueblo” se cometen muchos crímenes.

En nombre de la religión se ha matado. En nombre de Cristo se creó la Santa Inquisición. Me dice Castillo, salvemos la distancia . Cuidado, sino cerramos las brechas se nos viene uno peor que Castillo, Humala. Yo solo quiero justicia social. No otros que son el continuismo.

En su plan de gobierno usted dice en la dimensión social: “vamos a mitigar los precios de los alimentos”. A través del GRA se puede hacer ello?

Hay muchos productos que de la chacra llegan caro al mercado por el intermediario. Con buenas carreteras el productor podría traerlos a precios baratos. Eso beneficiaría a la población. Ve que ya me quieren mal interpretar.

El detalle no está en su plan de gobierno que que tiene cuatro hojas. ¿Se puede “salvar” a Arequipa con cuatro hojas?

Le explico. Cuando me inscribí hubo un error. La versión simplificada del plan lo hicieron saltar a la casilla del plan ampliado . Quise corregir. El Jurado pedía que cancele mi inscripción y empiece de cero. Corría el riesgo de quedarme fuera. Tengo mi plan completo.

Usted se opone a la firma de la Adenda 13 pero promete en Majes II terrenos de 5 hectáreas. Insiste con el minifundio a pesar que este fracasó y genera sobreproducción y precios baratos.

Gracias por permitirme ampliar mis ideas y no quiero que me vean como el monstruo que me quieren pintar los señores vividores de la teta del Estado , alfiles de Guillén y Yamila (...) Usted lo sabe. Cada adenda es un robo. Revisaremos la Adenda 13, legalmente, no a las patadas, si hay indicios de corrupción. La firmaron entre gallos y medianoche y una señora que no sabe a donde está parada (Kimmerlee Gutiérrez). Si todo fue derecho, bueno las coimas se legalizaron. Adelante.

¿Usted piensa que ahí hubo coimas?

Cada adenda es coima. ¿Cada adenda es aumento de precio o no?

Las adendas anteriores en Majes II son prórrogas, el proyecto no se podía ejecutar por el conflicto con Cusco.

Se hizo a como venga pues. Volvamos a las tierras. Yo propongo la asociatividad, que diez agricultores compren 100 hectáreas y siembren palta. En lugar que uno sea el dueño que sean diez. No quiero que sean peones sino propietarios. Quiero una economía grande en Arequipa, pero con justicia social.

¿Usted cree que todavía es posible el proyecto Tía María bajo un esquema de diálogo?

Para mi Tía María no va. No es capricho ni radicalismo. El estudio de impacto ambiental es trucho, la UNOPS le hizo cientas de observaciones. Ahí tuvimos a un gobierno que se arrodilló. La única observación que subsanó Southern es que ya no sacaría agua del subsuelo sino del mar ¿y las demás? La Southern es una empresa coimera .

Pero, usted defendió a dirigentes que quisieron cobrar sobornos para negociar la protesta social.

(Se molesta)Está totalmente equivocado . Nunca defendí a Pepe Julio Gutiérrez . El abogado de Jaime de la Cruz fue Vladimir Fuentes quien lo abandonó en la última etapa del proceso, llevé alegatos finales. Sobre Jesús Cornejo, a él lo sentenciaron por “ser dirigente”, los acusan de los actos de violencia y su responsabilidad es por ser dirigentes. No los sentenciaron por coimeros.

Pero para muchos ciudadanos es imborrable el audio del señor Gutiérrez negociando el paro por un millón y medio de dólares y que ese dinero-según el audio- se repartiría entre Jaime de la Cruz y Cornejo.

Osea usted cree en la acusación y no en la sentencia. La Fiscalía me denunció. Supuestamente era brazo legal de la organización criminal, solo por ejercer mi carrera. Esa señora (María Alejandra Cárdenas) hizo toda una parafernalia para hundirme a mi y a los dirigentes. Y no pudo. El señor Cornejo no fue sentenciado por coima, el audio que usted dice, que responda Pepe Julio Gutiérrez. De mi patrocinado se tomaron su nombre, lo precisa la sentencia judicial.

El gobierno regional tiene una de las peores ejecuciones de presupuesto, no llega al 50%, decenas de sus obras están paralizadas. A esa conclusión llega la Sociedad Nacional de Industrias en un estudio.

En la reunión en la Cámara de Comercio, yo sentí que era la oveja negra. Los de la Sociedad Nacional de Industria decían que se estaba sembrando el divisionismo. Le aclaré que había un doble rasero porque Lima nos mira con desdén. Nos tienen tan relegados. Todo para Lima, nada para Arequipa.

Pero le estoy hablando de la ineficiencia del gasto.