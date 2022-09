Arequipa y la agenda que debe discutirse en campaña

Roberth Orihuela Quequezana

A menos de un mes para que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a las nuevas autoridades regionales y locales, especialistas marcan la agenda de lo que debería abordarse en la campaña electoral.

Las áreas que más preocupan son infraestructura, transporte, salud y agroganadería, motores de la economía regional.

El economista y rector de la Universidad La Salle, Patricio Quintanilla Paulet, apunta a que las autoridades deben dejar de preocuparse en poner “la primera piedra” para colocar la última.

Transporte, papa caliente

El transporte público de pasajeros es un caos. Se planteó una reforma a través del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Hoy hay un debate inmediato: el incremento del precio de los pasajes. Sobre ello, las autoridades sacaron cuerpo. Hay dos partes y una saldrá afectada. Es decir, si se determina que se eleven los pasajes, los ciudadanos de los conos no podrán trasladarse, porque la economía actual no lo permite. Mientras que si decide no reajustarlos, los afectados son los transportistas, quienes alegan, ya no cubren sus costos de operación.

“Esto está generando que muchas unidades de las concesionarias del SIT migren hacia otras ciudad. Algunas se están yendo a Ilo, donde el pasaje es un poco más alto y las rutas más cortas. Y por consiguiente esto se está notando en la ciudad. A veces veo que mis alumnos de la universidad esperan hasta 15 minutos por un carro, cuando antes no eran más de 10 minutos”, explica Quintanilla Paulet.

El especialista da una salida. “La única forma de mejorar el SIT es buscando un subsidio del pasaje por parte del gobierno nacional. Y eso no es algo malo. Pues ahora el Estado subsidia el transporte urbano en Lima, a través de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima (ATU). Y parece que para el gobierno el resto de peruano no existimos”, añade.

Infraestructura

Otro sector importante es el de infraestructura, empezando por reiniciar las obras paralizadas y luego para pensar nuevos proyectos. Patricio Quintanilla señala que la firma de la Adenda 13 para el proyecto Majes Siguas II ayuda mucho, porque garantiza que el proyecto continuará. Además apunta a que se deben destrabar y culminar la construcción de los hospitales en provincias y en la ciudad.

“Curiosamente en el índice de competitividad, Arequipa aparece como segunda a nivel nacional. Lo que nos hace pensar lo desastrosas que deben estar el resto de regiones. Aparte de la culminación de los nosocomios que ya conocemos, la remodelación o reconstrucción del hospital Goyeneche es necesaria y urgente”, advierte.

Otras obras que serían importantes, detalla Quintanilla, son la remodelación del Hospital Honorio Delgado, impulsar el puerto de Corío, la Planta Petroquímica y el Gasoducto Sur Peruano . “Las obras de infraestructura son necesarias porque dan servicios a la ciudadanía y generan empleos para los trabajadores de construcción civil. Hay que reactivar la economía”, añade.

Capitalizar la agroganadería

En tanto, otro sector importante para el sur del Perú es la agroganadería. El especialista en temas agrarios y miembro del directorio de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Jorge Reyes Luján, explica que una propuesta que le gustaría escuchar de algún candidato es la capitalización del agro. Detalla, que hoy solo el 4.95% de las áreas de cultivo de todo el país tiene el potencial para dar todo su potencial. Esto gracias a que se aplican técnicas modernas de agricultura —como fertilización y riego tecnificado— que permiten la producción para la exportación.

“El siguiente gobernador debe impulsar la industrialización de la agroganadería con un enfoque de mercado. No gastar por gastar. Hay que producir para la exportación y se puede hacer tanto con el agricultor pequeño como con el mediano y grande. Y para esto necesitamos el involucramiento del Estado, la academia, los agroganaderos y los colegios profesionales”, finaliza.