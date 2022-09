Anghelo Huerta: un político tiene que tener cancha y concha

El bisabuelo de Anghelo Huerta Presbítero fue Juan Presbítero, alcalde de Cayma del siglo pasado que construyó el ingreso principal a ese distrito. La obra se financió con el peculio de la autoridad. Cuando le hacemos la entrevista es su primer día de campaña (solicitó licencia en la municipalidad de Yanahuara). Para la sesión fotográfica se embute en un mameluco celeste, colores de Arequipa por el Gran Cambio, el partido de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. Un día antes, cuando aún estaba en funciones ediles, usó el mismo traje en una ceremonia oficial, manera “criolla” para hacer proselitismo. Confiesa que con esa indumentaria recogía la basura de varios distritos, en la pandemia que hizo colapsar los servicios de limpieza pública. ¿No le parece que hay un aprovechamiento político de la situación?, le pregunto. “No. Si nace tu hijo y das sangre para él, no hay aprovechamiento político. Recogí la basura con mis manos poniendo en riesgo mi vida” responde. “Es como decirle a la gente vota por mí, yo hice esto”, le retruco. Responde: “La gente puede acordarse como que no”, dice la autoridad.

¿Es religioso?

Católico, apostólico y romano.

¿Conservador?

No tanto, tengo mi fe y soy temeroso de Dios.

En la política se apoderó el conservadurismo. Dicen que habrá diluvio si aprueban el matrimonio gay.

Hay que ser inclusivos. Somos hijos de Dios, lo dijo el Papa Francisco: “Los gays están incluidos, hay saber convivir y respetarnos”.

Muchos dicen de manera eufemística que usted es muy figuretti. Las condecoraciones a Carlos Cacho, a concursantes de “Esto es guerra” abonan a ello.

La diferencia de los políticos tradicionales es que no conectan con el pueblo. Tienes problemas económicos, de infraestructura que cargas hace 40 años. Tienes que usar todos los medios posibles para poner en palestra y reconocer a diferentes personalidades ¿Te das cuenta de la doble moral? En cierto momento me han criticado. Pero fui más famoso por condecorar a los guerreros que cuando condecoré a las ollas comunes o bomberos.

¿Por qué habría la doble moral?

Buscan sensacionalismo y no el objetivo.

¿Pero usted es el que condecora?

Quién le pone like o lo hace más viral. Me dio mucha pena cuando tuvimos el atropello de vicuñas en Aguada Blanca. Ni un like, Nadie lo posteó. Nadie se acuerda que hicimos la avenida Ejército en dos días.

Pero usted es el generador de la situación o prueba qué da más likes?

Lo tomo a broma porque yo sigo trabajando. Mi peor pecado, para muchos, puede haber sido condecorar a los guerreros, pero no se dieron cuenta que Yanahuara, de tener 30 mil visitantes al mes ahora tenemos 50 mil.

¿Por los guerreros?

Por la visita de las personas. Ahora las personas quieren que las condecore para que me hagan parodias. Eso me da risa, Carlos Álvarez hace humor político, no me podría enojar. JB también me parodió. Un político se mete para eso. Lo más importante es que la gente tiene que sentir el servicio, qué hiciste.

Hay un lema: “no importa lo que digan de mí, lo importante es que hablen”. ¿Va por ahí?

Son casualidades de la vida. No tengo esa genialidad para ser tan calculador.

¿Le conviene que lo parodien?

Me dio mucha risa. Hasta fue mi mamá y mi familia (al show de Alvarez en Arequipa) Como decía Chirinos Soto: el político debe tener cancha y concha.

¿Usted que tiene: más cancha o concha? O 50-50.

Más cancha, por la experiencia. Lo demostré. Sesenta cámaras, fibra óptica por todo el distrito, 29 vehículos, la planta de reciclaje, 40 pistas en menos de 15 días cada una, con poco presupuesto. Yo llegué a la alcaldía, dije: ¡qué lindo! me senté en mi sillón y al toque me dijeron: la gente se queja por la basura, se te caen 17 casas a la torrentera, de ahí te viene la pandemia, etc (…) Yanahuara tiene el sambenito de pituco y tuvimos que declarar persona no grata a la consejera de Camaná porque se opuso en los desembolsos de dinero para Yanahuara.

Pero se estaba aprovechando porque era candidato de la gobernadora, para pedir tres proyectos financiados por el gobierno regional, mientras que a los otros municipios le dieron uno.

En el 2019 yo hablo con El cóndor (Elmer Cáceres) Le digo, necesitamos la Víctor Andrés Belaunde porque es una vía regional y la mitad es de la provincial. El prometió que lo haría. Le presenté el expediente. De ahí entran preciosos, se van a la cárcel y queda paralizado. De la Av. Brasil si me llegan a depositar, pero Sedapar quiso hacer sus obras, no pude y devolví la plata. Los Cedros y Valencia era una responsabilidad social del GRA porque sus pistas se han malogrado por el plan de desvío de la variante de Uchumayo, como por el puente Chilina. El GRA nos ha fregado las pistas en Yanahuara.

Usted ha mencionado eufemísticamente a El Cóndor. El plan inicial de postulación suya era con la esposa de Cáceres Llica.

Como no tenía inscrito mi partido se comienza a negociar. Negocié con Rohel, Ísmodes y Marco Falconí. Y con este último íbamos a efectuar una alianza. Y Falconí dice que iba a hacer alianza con el árbol, Arequipa Renace. Con el árbol, por el tema de los chumbivilcanos, no voy ni a misa.

Entonces por qué la cercanía con la esposa de Cáceres Llica, ella iría en el partido de Falconí

También estaba Mayta, Ismodes, Rohel y Jennifer (Neyra, la esposa de Cáceres). Yo solamente buscaba la provincial.

Usted le hace asco a los chumbivilcanos ¿y a Cáceres Llica no?

Al Cóndor también. Eso hace tomar decisiones. Vamos a un movimiento del difunto Walter Gutiérrez. Conocía su trayectoria como persona y político. He sido crítico sobre el tema de corrupción, no nos van a meter en el mismo saco. Yo no tengo vela en ese entierro.

¿No le preocupa las acusaciones de corrupción que hay en el gobierno regional con la gobernadora Gutiérrez?

Yo no me caso con nadie. No estoy de acuerdo con el tema de corrupción. Aquí quiero dejar los puntos sobre las íes. Si hay una mala gestión, yo no voy a asumir el pasivo de la deficiencia.

¿Qué le parece la gestión de Kimmerlee Gutiérrez?

Tiene muchas deficiencias, errores y no ha atinado. De repente ha puesto a malos gerentes, malas personas. Es problema de ella, ella debe responder.

Se ha revelado que su hermana Pamela Huerta trabaja en el gobierno regional. Eso no es corrupción?

Trabajaba desde antes (le aclaramos que lo hace desde marzo de 2022). No es una prebenda. ¿Porque es hermana del alcalde está condenada a no trabajar?

Pero también postulaba para ser vicegobernadora en la lista regional de Jorge Suclla.

Porque le pidieron y yo también le hablé. Pero eso no significa que hemos robado plata o estamos coludidos. Y para el sueldo de 2 mil soles que gana, no creo que haya sido una prebenda. La hubieran puesto de gerente. Ella es una pobre asistenta trabajadora. A veces han sido perversos tratando de decir que hay corrupción.

¿No es aprovechamiento político?

¿Para 2 mil soles? Si la hubiera puesto de gerente. Esas cosas no me enojan. Ustedes se ponen a perseguir a las cucarachas sabiendo que los elefantes están escapándose. Hay cosas más fuertes.

¿Cuáles son los elefantes que se están escapando?

Casos de violación y suicidio de una persona. De dónde sacan tanto dinero los otros candidatos.

Cuál es el principal problema de Arequipa?

Son dos gemelos que van de la mano: la seguridad y descongestionar Arequipa. Cómo puedes ofrecer un tranvía, no tenemos ni perfil. Tenemos que hacer el puente Añashuayco, los cuatro carriles en Yura, la Pumacahua que es la paralela de la Aviación. Descongestionar la avenida La Marina que tiene que llegar hasta Uchumayo y utilizar el puente Cenepa de Vallecito. Hacer los puentes pequeños a la altura de Hunter, Tiabaya, el Cenepa, el Bajo Chilina que es por Egasa, Tenemos que hacer el desvío a lo que viene a ser la San Pablo en Alto Selva Alegre. Hay una “y” que sube a Cayma, la carrozable entre Cerro Colorado y Yanahuara, estamos hablando de Pachacutec viejo que sale a la variante de Uchumayo. Tenemos que interconectar Cerro Colorado, Cayma, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, para que puedas descongestionar en cuatro meses con puentes que no valen más de seis millones.

El plan de gobierno dice mínimo 6 puentes, usted en la propaganda dice 10.

Si está en mi plan, y está con plazos. Si ganamos el 2 de octubre podemos ir elaborando los expedientes.

¿Y de dónde va a sacar la plata?

La Caja aporta 60 millones (…) son seis millones por cada puente, son como Bajo Grau. ¿Cuánto ha costado el Bicentenario? Sesenta millones. Ahora ha subido a 63. Nosotros vamos a hacer con lo de la Caja Arequipa para descongestionar eso, después soñaremos con otras vías a mediano plazo y dejaremos a largo plazo las bases del presupuesto. Lo estoy diciendo claramente. Sino cumplo, renuncio por inepto. Cuando una persona es inepta, da un paso al costado. Y no le voy a echar la culpa a la pandemia, a los ambulantes, a lo mismo. ¿Qué candidato quiere apostar eso?

¿A los cuántos meses usted renunciaría?

Al sexto mes. Hay muchas formas de renunciar, porque dicen: no, es irrenunciable. Le tienen miedo a negociar con el SIT Y los otros, mis contrincantes, son abogados. Dicen: hay no, nos va a genera perjuicios.

¿Usted va a resolver el SIT?

Vamos a reestructurarlo inmediatamente con ellos. Yo soy de diálogo, y acá se conversa todos en una mesa como una familia. El alcalde es el papá. Tú has escogido un alcalde para solucionar problemas, no para que te los cree. Hay un servicio público desordenado. Vete a Cayma a la hora punta, no subes.

El SIT es un fracaso.

Al Cono Norte. Ahora va a subir el pasaje. Cómo manejas eso. Estos señores que me dan continuismo en obras en cinco años, que no me dicen nada, que no ponen plazos. Estos son unos saqras que solamente quieren llegar al poder para continuar con lo mismo. Qué triste sería nuestra vida si volvemos a sentarnos de aquí a cuatro años con la sorpresa que todo sigue igual. Yo como arequipeño me siento súper triste porque hay cosas que se han podido hacer en deporte, en cultura, en participación. En tema de seguridad, por qué no sale el alcalde como en Miami y lidera RQs y plaqueos, identidad, con detector de metales. Lo hemos hecho nosotros que somos chiquititos porque tenemos ganas de cambiar Arequipa. Si Arequipa quiere vivir lo mismo, nosotros somos el cambio. Y no está hablando Anghelo Huerta. Ya hemos hablado con especialistas. Mi equipo es el que ha hecho el sistema de seguridad de Europa, de Suiza, y es un arequipeño y está acá. El tema de obras lo manejamos con japoneses, franceses.

¿Pero no es la municipalidad un lastre complicado? En su plan de gobierno, usted dice que la planilla, va a lograr que los trabajadores sean mucho más eficientes. Servir. Eso es factible en una municipalidad que tiene el 80% casi de personas que no han terminado secundaria, que están con derechos laborales fijos. Ahí tendría que despedir.

No se puede despedir. Soy un creyente, respeto los derechos laborales de las personas y se trabaja y se motiva. Cuando nos comemos una revolución, un cambio de verdad, se hace. Lo he hecho en Yanahuara. Son como 500 trabajadores y se les ha aumentado como mil soles a los 276 y 728. A los CAS.. Y cuando ellos se comprometen… Cuando los alcaldes vienen con aires de grandeza, no. Tienes que convocarlos porque su sueldo viene del servicio que damos a la gente. Su compromiso depende de ellos. Yo lo invito a trabajar. No son enemigos, son amigos, igual los taxistas, los de construcción civil, el canillita, el del mercado, la madre de familia. Vamos a decirles, sé consciente hermano. El objetivo es dar servicio a la población. La idea de nosotros es convocar. Y decirle a la Fiscalía, hace 22 años ese puente no funciona, al Poder Judicial. El alcalde debe ser líder. Hemos condonado a los mercados, a los canillitas, sus tributos porque había pandemia. Se sueñan con hacer un plaqueo ¿para qué sirve? ¿No ha sido playa de estacionamiento para todos? El alcalde tiene que decir esto funcionó, esto no. A veces la solución está en la calle, no está en los técnicos ni en el alcalde. Si tú subes al transporte y te das cuenta, vas a estar con ellos. No es difícil. Cuando tuve la idea de arreglar la plaza de Yanahuara, hemos trabajado con los guías de turismo, nos hemos ordenado. El problema es la falta de empatía, porque cuando llegan a ser alcaldes, son los dioses y no conectan con la población. ¿Cuánto tiempo están sufriendo por agua y desagüe en el Cono Norte? El candidato del pollo que regala bastante plata, qué ha hecho con la empresa alemana que se ha declarado en quiebra.

Regalar plata es un delito electoral. Por eso lo sacaron a Acuña.

En el caso de la empresa alemana, fracasó ¿Y esa gente cuánto tiempo va a esperar el agua? Ha sido alcalde y no ha podido hacer el puente Añashuayco, que es un embudo y la gente se demora más de cuatro horas para llegar a Arequipa, como viaje interprovincial. Ahora con fotos y besitos, ¿así quieren llegar? Yo los reto a solucionar. Arequipa está un desastre. No vas a recibir flores. No tienes presupuesto, tienes problemas del SIT, de seguridad, de titulación, de reactivación económica. De árbol a casa, a pollo, es lo mismo. Mi propuesta es fácil: pueden ayudar los colegios profesionales, las universidades, son los cerebros de la sociedad y todos. Cuando tienes un problema en tu casa el papá sienta a todos y nos ponemos de acuerdo.