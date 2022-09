Rohel Sánchez promete electrificar asociación de vivienda ilegal en Arequipa

A un costado de la plaza cívica de la Asociación Jardín del Colca, ubicada en el distrito de Yura, el candidato al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Rohel Sánchez Sánchez arribó el domingo 4 de setiembre como parte de su campaña. En el estrado, el postulante por el movimiento regional Yo Arequipa prometió a los pobladores que se dieron cita, la electrificación de sus calles mediante energía renovable.

“Que Jardín del Colca esté iluminado como corresponde, pero hay que utilizar la tecnología, trayendo energías renovables. Es decir que nuestros jóvenes se dediquen a la producción masiva de paneles solares. Así este parque, calles estarán iluminadas y no habrá costo que tengamos que asumir como lo viene haciendo Seal”, fue la promesa del exrector de la Unsa.

Sin embargo, recientemente la Contraloría mediante su Informe de Auditoría N°008-2022, ratificó que dicha asociación sigue sin contar con saneamiento físico legal, requisito indispensable para realizar una inversión pública y que se obvió para la ejecución de la plaza que tiene un perjuicio económico de S/ 5 millones 077 mil 667 por parte del GRA. Además se trata de una ocupación ilegal de terrenos eriazos del Estado y que se asentó en un área con el 80% en zona de riesgo y fuera de la expansión urbana de Yura. Inclusive es una asociación con fines particulares y con obtención de beneficios según su constitución. Ahí se presume tenía su terreno el gobernador suspendido Elmer Cáceres Llica. Por eso la benefició.

Terreno invadido

El gerente regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos del GRA, Rosendo Huamán, sostuvo que la obra no puede liquidarse debido a los problemas judiciales. “Solo ha sido concluida”, manifestó.

Pese a todo este contexto Sánchez remataba su discurso esa fecha: “...tenemos que trabajar para el pueblo y ustedes necesitan electrificar, necesitan conocer que las promesas electorales se basen en la experiencia, la capacidad y sobre todo el compromiso”.

El reciente integrante del equipo técnico de Yo Arequipa, Harberth Zúñiga, considera que no fue un error lo prometido por el postulante regional. " No es un error, porque el nivel de informalidad del pais supera el 75%. El error sería decirlo y no hacerlo, jugando con las expectativas de la gente. Primero es el saneamiento y después inversión pública”, aseguró. Zúñiga negó que este cambiando su posición debido a que presidió la comisión especial del Consejo Regional de Arequipa que detectó irregularidades en la obra de la plaza y por la cual la Fiscalía inició investigaciones.

En otro momento, consideró que el saneamiento no es una utopía ya que la población está asentada. Pero se tiene que considerar que citando a informes de la Municipalidad de Yura, la Contraloría revela que hay poblacion del Jardín del Colca que se ha asentado en zona de riesgo muy alto y de paulatina desocupación. En el oficio de la comuna N°086- 2020 se manifiesta que se venía trabajando en políticas para retirar a esa población.