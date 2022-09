Benigno Cornejo de Arequipa Avancemos: “No tengo ningún proceso judicial pendiente”

Por: Roberth Orihuela Q.

¿Sabía usted o estaba enterado que se tramitaba un permiso para el prostíbulo Lady Scort en su distrito?

El tema ya está en la Fiscalía. No podría abundar porque interferiría con las investigaciones (Luego Cornejo sostiene que no estaba al tanto del trámite y quien dio la autorización fue el subgerente de Licencias. Este no le informó de ello)

¿Cuál es la situación actual del local?

Está clausurado. Se solicitó la nulidad de la licencia ante el Poder Judicial. Porque ya quedó consentida.

Eso es lo que no se entiende, el local tiene licencia hace más de dos años. Parece que empezaron a funcionar (en junio) cuando la licencia quedó consentida, cuando estaban seguros.

Funciona desde el 5 de junio, creo. Nos enteramos cuando salió publicado un aviso de que habría un show. Fuimos comunicados por el subprefecto y mandamos al equipo de licencias.

¿Cuál es su posición frente a ese tipo de locales?

Yo no estoy de acuerdo con la prostitución para empezar.

¿Arequipa necesita una zona rosa?

La legislación no lo permite. Tendría que cambiar. La ley prohíbe la promoción de la prostitución.

¿Cree que debería existir?

Tendríamos que dejarlo para los especialistas. Yo no puedo estar en favor o en contra, si cumple con los requisitos y la ley lo permite, de repente se podría hacer. No es que esté a favor o en contra... Digo, estoy en contra, pero no promovería este tipo de eventos (...) Porque por ahí había opiniones de que evita el papiloma, que se contagia por vía sexual, y otras enfermedades infectocontagiosas. Antes de ser alcalde tenía mi farmacia y venía mucha gente con Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) Entonces lo más común eran gonococos, clamidias, hongos y también el papiloma, el cáncer de útero.

¿Tener una zona rosa aumentaría las ETS?

No. Bajaría, yo creo. Porque sería pues una actividad controlada bajo la supervisión del Ministerio de Salud.

¿Qué nos puede decir sobre las deudas con la Sunat que mantiene con sus empresas?

Sí, fraccioné mi deuda. He pagado el 30% para que la Sunat me permita el fraccionamiento. Estoy cumpliendo.

Su gestión ha tenido varios cuestionamientos. En Peruarbo denunciaron que no se iniciaba el colegio. En Río Seco, los vecinos están cansados de los ambulantes, que han tomado una vía completa…

Primero por el colegio. Ya se han levantado las aulas, se van a cumplir los plazos y en diciembre debe entregarse. Se tuvo que modificar el expediente técnico de acuerdo a lo que pedía el Ministerio de Educación, como ventanas más amplias y vidrios que se vuelvan arroz cuando se rompen. Pero se han instalado 20 aulas prefabricadas en un campo deportivo para que los alumnos no se perjudiquen.

¿Y sobre los ambulantes?

En la pandemia se cerraron los centros comerciales del Avelino Cáceres y los ambulantes se vinieron a la Vía de Evitamiento. Hemos promovido que compren su terreno o alquilen. Allí ya hay tres mercados.

El mercado de Río Seco los fines de semana es un desastre…

Sí. Yo también estuve ahí hace una semana con los dirigentes viendo su problemática. La vía principal ha sido invadida, sobre todo el domingo. Para sacarlos tendríamos que enviar un cuartel, más de 100 supervisores…

¿Porqué votar por usted, si ha fracasado contra los ambulantes y tuvo un grave problema con los centros nocturnos?

Hay 3 motivos. Primero porque tengo 3 gobiernos municipales. Eso es experiencia en el distrito más grande, que además es el polo de desarrollo más grande de Arequipa. Hemos hecho vías, agua y desagüe por más de S/ 200 millones. Además, ganamos cuatro reconocimientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por nuestra eficiencia en el gasto. Todas nuestras obras licitadas con el 90% de su presupuesto. Eso no pasaba antes. Y no tengo ningún proceso judicial pendiente. Muchos alcaldes entran con esa espada de Damocles y no hacen bien su trabajo, porque se distraen defendiéndose.

¿Qué propuestas tiene para el municipio provincial?

El transporte urbano, los taxis y las vías. Vamos a revisar el Sistema Integrado de Transportes (SIT). Ahora en la campaña se quejan de las rutas, que no cumplen los horarios y los carros no llegan. Si no se soluciona licitaremos nuevamente las rutas. Además, implementaremos el pago de pasajes con tarjetas, para hacerlo más rápido. En cuanto a los taxis, gestionaremos el cambio a GLP y GNV, para no depender del petróleo. Y dar incentivos para el uso de energía eléctrica. También promoveremos que empresas instalen fábricas de baterías de litio y motores eléctricos, en parques industriales en La Joya y Siguas.

¿Sobre infraestructura?

Queremos tener vías exclusivas para el transporte público. La Villa Hermosa en Cerro Colorado. Continuar la vía Metropolitana hasta la variante de Uchumayo. El puente Umapalca para el flujo en el sur. Un intercambio vial entre las avenidas Aviación y Evitamiento. El eje residencial desde Uchumayo hasta Bustamante. Unir Cayma con Cerro Colorado. Y ampliar la variante de Uchumayo hasta La Joya.

Disculpe pero esa obra es de ámbito regional.

Si, fíjese que La Joya es un distrito metropolitano, pertenece a Arequipa. Entonces tenemos alguna injerencia. Vamos a trabajar con el gobierno regional o el Ministerio de Transportes para que se hagan estas vías.

¿No sería mejor terminar la segunda etapa de la Arequipa - La Joya?

Pero es una tripa, hay tránsito pesado, se demora horas en llegar a Arequipa. Se necesitan autopistas.

Pero, esa es una obra en la que no tiene nada que ver el municipio provincial.

Aparentemente no tiene nada, pero sí tiene mucho que ver. Mucha gente quiere ir a estudiar. Arequipa es una ciudad dormitorio. Arequipa se va a desarrollar en La Joya.

Mucha gente entrará a trabajar y necesitará buenas vías y rápidas.

¿Otros proyectos?

También crear una planta de tratamiento de residuos sólidos. Un museo histórico en Siglo XX, para que no sea un depósito de carros y basurero. Para atraer el turismo. Invitaremos a la Sociedad Eléctrica para que ponga los cables por subterráneo.

Ahora, le hago la observación. Da muchas propuestas, pero ninguna se señala en su plan de gobierno…

Hablo de los taxis, pero de manera genérica. Nuestro plan de gobierno es más ambicioso e incluso habla de porcentajes.

Pero este es el que ha presentado el JNE…

Si, lógicamente. Uno ve eso, y tiene que ver mucho con nuestro plan de gobierno. No lo dice de manera tácita y explícita. Se dice siempre en términos genéricos. No podemos decir que se va hacer, eso no. Pero de alguna manera vamos a contribuir para llegar a esos puntos que estamos especificando.

Pero...

Usted dice detalle, es difícil hacer eso en el plan de gobierno. Cuales son las metas de cada punto que estos diciendo en el plan de gobierno es difícil. Tendría que tener un expediente técnico.

No se le pide el detalle, pero sí enumerar lo que acaba de decirnos. Como el puente de Umapalca.

Está como vía de integración. Eso no es una idea mía, ya está el expediente aprobado. La actual gestión debía ejecutarlo. Vamos a continuarlo. Es parte de lo que se tiene que decir. No podemos desechar. Uno tiene que culminar lo que deja el alcalde que se va.

Le pregunto esto, porque en todas las campañas sucede lo mismo, porque los planes parecen y se notan improvisados, cuando hacen campaña prometen de todo pero nada de eso está en su plan…

Mi plan de gobierno, porque he leído los otros planes, tiene metas, tiene porcentajes, habla de número y de cifras. Veo los otros planes más vagos. Mi plan está con metas de 15% para bajar la delincuencia o instalación de Comités de Seguridad Ciudadana.

Sobre Arequipa Avancemos. ¿Es un movimiento de la familia de Benigno Cornejo o cualquiera puede postular?

Solo mi hijo mayor, Fernando Cornejo, que es ingeniero agrónomo, es profesional y empresario, ya mayor de edad, tiene estudios superiores en el exterior. Es una persona joven que tiene el ímpetu de solucionar los problemas. No puedo privarlo de sus aspiraciones. Aunque le he dicho que la política es bien difícil, tiene sus bemoles. Es una sana aspiración, aunque no estoy de acuerdo, no puedo quitársela. El movimiento es abierto y de ancha base.

Este proceso ha sido pesado. ¿ cómo le cayó la tacha?

Las malas artes que hay en la política. Dicen que son limpios pero dan golpes bajos. Esta tacha no tiene razón de ser, por eso el JNE lo ha declarado improcedente . Pero acá el jurado me dio la razón.

El hecho es que usted no presentó los beneficios que le dio la empresa

Claro, pero son instrumentos públicos que obran en la Sunat. La planilla y la declaración del balance.

¿Usted ganaba dinero con esa empresa?

Bueno es una empresa familiar, por esa situación yo no cobraba sueldo. Eso está en la declaración jurada de los socios.

No habrá sueldo, pero la empresa tiene sus ganancias, sus utilidades

Cuando hay utilidades hay repartición y hasta me dan un premio.

¿A usted?

No hemos tenido utilidades en 2021 que es cuando me piden. Y los años anteriores sí hemos declarado utilidades y muchas han sido revertidas a la empresa. Todos los años presentamos nuestro balance y declaramos nuestros impuestos.