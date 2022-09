La Libertad: César Acuña es el candidato con más denuncias

El presidente de la Asociación Civil Anticorrupción Kuscachay, Eduardo Herrera Velarde, estuvo en Trujillo, donde reveló que el candidato con más denuncias que participa en las Elecciones Municipales y Regionales (EMR) 2022 en La Libertad es el líder y fundador del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta. También indicó que otros aspirantes están dentro de alertas que todo elector debe conocer.

“En el caso del señor César Acuña Peralta, tiene denuncias por violencia contra la mujer en una comisaría en Lima, también tiene una denuncia por acoso en una comisaría de Lima, dos casos de lesiones leves vinculados a violencia familiar. Exactamente, tiene 67 denuncias por diversos casos, entre los que hay delitos como plagio y lavado de activos. Ese es el primer señalamiento. Eso sustenta nuestras alertas en violencia familiar y también casos de corrupción”, aseveró Herrera Velarde.

El directivo mencionó que a ello se suman alertas por inconsistencia patrimonial y lavado de activos, además de alertas electorales, ya que Acuña también tiene sanción por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Respecto a Elías Rodríguez Zavaleta, exaprista y postulante al Gobierno regional liberteño por el Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo (TMT), el presidente de Kuscachay mencionó que tiene una alerta de inconsistencia patrimonial y está encausado en el delito de lavado de activos.

“También tenemos a la candidata Gabriela Lozada Baldwin, quien tiene alertas en dudas patrimoniales. De acuerdo a nuestra investigación, ella tiene un patrimonio de S/ 150.000, pero declaró en el año 2021 un ingreso de 1.048. Nuevamente, cómo ha podido llegar a S/ 150.000. Eso es lo que necesitamos saber nosotros como ciudadanos, porque es nuestro derecho”, manifestó Eduardo Herrera.

Añadió que la también exaprista Mónica Sánchez Minchola, quien quiere administrar La Libertad y es candidata por el Movimiento Regional Fortaleza Perú, tiene un patrimonio de un millón de soles y declara un ingreso mensual de S/ 5.000. “Hay divergencias que podemos señalar y que esperamos que los candidatos las esclarezcan”, consideró Herrera.

Fallan filtros

En otra parte de sus declaraciones a la prensa, Eduardo Herrera afirmó que no solo el JNE, sino también los partidos y movimientos políticos, deben ser más estrictos en dar luz verde a los postulantes.

“Los partidos políticos son el primer filtro. Un partido político es una marca, y lo que está pasando acá es que la marca no se está cuidando y simplemente está mandando candidatos por criterio de popularidad o riqueza. Entonces, ese primer filtro no está funcionando y el JNE no se mete, con lo cual nos deja a los electores sin armas para elegir. Lo mismo sucede con los movimientos regionales. Por eso es que tenemos que decir que la ciudadanía tiene que movilizarse”, puntualizó.

El consultor expresó que, si bien la ciudadanía tiene la conciencia de que esta situación debe cambiar, todo depende del voto. “La corrupción no solo se da por actos de soborno, se da también por actos contra la integridad, contra la moral o las buenas costumbres”, dijo Herrera.

Añadió que no ha visto, de acuerdo al trabajo que ha realizado Kuscachay, que haya otra región que tenga un candidato con el número de denuncias que pesan sobre César Acuña. “Hasta el momento no. En Madre de Dios, en Tacna, teníamos candidatos que poseían 30 investigaciones o 40, pero este número, de 67, no lo hemos tenido hasta ahora”, declaró Herrera Velarde.

En cuanto a una reciente encuesta que daba el primer lugar de preferencias, justamente a Acuña, el directivo de la Asociación Anticorrupción fue claro en exhortar a los electores a que no vean el lado económico de la propaganda.

“La población tiene que empezar a mirar mejor y no dejarse apantallar por los recursos económicos o porque todos son así y no nos queda votar por otros. Yo creo que tenemos que hacer un voto de conciencia. No necesariamente la persona más popular, la que más promete o la que más regala es la que tiene las mejores condiciones para ir al Gobierno regional. Creo que está sucediendo no solo acá”, refirió.

Herrera aclaró que no quiere estigmatizar a una sola persona, sino que considera que la clase política actual del país está con ese tipo de comportamientos, es decir, con serias denuncias de corrupción, falsificación, plagio, desbalance patrimonial, violencia familiar, entre otros.