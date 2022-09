Arequipa: candidatos regionales Ísmodes y Herrera no insistirán con Tía María

Los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa, Javier Ismodes Talavera (Arequipa, Tradición y Futuro) y Héctor Herrera Herrera (Arequipa Avancemos), pretenden ganar con un discurso populista de rechazo al proyecto minero Tía María y de que los terrenos de Majes Siguas II deben ser para el pueblo.

El abogado Héctor Herrera Herrera, quien desde 2015 asumió la defensa legal de más de 10 dirigentes del valle de Tambo, que fueron denunciados por disturbios y otros delitos, en el conflicto minero, ahora como candidato, asegura no ser antiminero y que esta a favor de una minería responsable. “No soy ningún antiminero, el hombre que diga que es un antiminero para mi es un ignorante porque no sepuede decir que no existan las minas. Deben existir, pero puntualmente Tía María no va. Como me opongo tenazmente a la violación de derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente, me dicen que soy antiminero. Quiero que vayan las empresas mineras sí, pero respetando el medio ambiente y las normas”, indicó.

Herrera recordó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) declaró inviable el proyecto. Por ello sostuvo que de llegar al cargo, en su gestión no se tocará el tema. “Lo he dicho, lo repito y resalto. Tía María no va y no es un capricho mío”.

El candidato regional de Arequipa, Tradición y Futuro; Javier Ismodes, comparte la misma posición. “Arequipa tiene minas, pero hay proyectos que están suspendidos y en los cuales no pretendemos tomar pocisión como es el caso de Tía María. Ya el Estado dijo que no. Por otro lado Zafranal está buscando su autorización y veremos cual es la posición del Gobierno Central”, indicó.

Sobre Majes Siguas II, ambos candidatos creen en una asociatividad entre agricultores para lograr la agroexportación. Además, Herrera propone una revisión jurídica del contrato y considera que no debió firmarse la adenda 13. “Quiero ver a mis amigos agricultores como dueños, no como peones trabajando para otras empresas”.

Por su lado, Ismodes propone reparar toda la infraestructura mayor de Majes I, que va desde la bocatoma de Tuti hasta el Pedregal.

Finalmente, ambos consideraron de desastrosa la gestión de la actual gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. “Está destrozando el apellido de su padre y ha liquidado su partido. Cada persona que llegue al Gobierno Regional debe contratar a personas capaces y no llevar a sus amigos, parientes o mascotas”, añadió Herrera.

Buscan crear 200 mil puestos de trabajo

Javier Ismodes pretende generar 200 mil puestos de trabajo destrabando más de 60 obras de envergadura. Además, propone un “plan agresivo” para el saneamiento físico y legal para gestionar títulos de propiedad con Cofopri y municipalidades. Anunció también la construcción de la autopista Characato – Mollebaya para unir distritos de la zona sur oriental de la ciudad. Estima que se necesitaría 90 millones y que el proyecto beneficiaría a 80.000 personas.