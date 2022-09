Arequipa: candidato propone gas natural para 5.000 viviendas de Alto Selva Alegre

Arequipa. El candidato a la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, Antonio Gamero Márquez, propone gas natural (GN) domiciliario para 5.000 viviendas de esta jurisdicción.

El ingeniero y aspirante por el partido Alianza para el Progreso (APP) indicó que, actualmente, desde la Planta Regasificadora de Socabaya sale una tubería troncal que llega hasta la quinta cuadra de la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata.

Desde ese punto, Gamero estima que sólo sería necesario instalar 4.37 kilómetros de tubería para ingresar a Alto Selva Alegre por la calle Vilcanota. La inversión que prevé gastar, si llega nuevamente al sillón distrital, es de S/ 150 millones, que podría ser financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Gamero recordó que existe el Decreto Supremo N.º 01-2022 EM, que indica que el FISE puede otorgar, previa evaluación, financiamiento a los municipios que tengan proyectos de redes de distribución de gas natural (GN).

“Esta es una propuesta que hace diez años estamos impulsando. Queremos traer el gas natural y necesariamente debemos tener factibilidad técnica y legal. Si accedemos al presupuesto del FISE, nos podrían otorgar fondos económicos para solventar las conexiones domiciliarias y así los vecinos no tendrían que pagar nada por los trabajos de conexión”, indicó Gamero.

El ingeniero recordó que, en Arequipa, solo hay 8.547 hogares que tienen gas natural domiciliario y otros 23.000 comercios y 17.000 industrias. Estas cifras son bajas, a comparación de otras regiones del norte del país.

No desea conocer a César Acuña

Sobre los audios que comprometen al líder de APP, César Acuña, Gamero lamentó la actitud del excandidato presidencial al intentar pedir prioridad a la presidenta del Parlamento, Lady Camones, para gestionar el proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo.

Gamero indicó que no conoce a Acuña y que, después de estos hechos, tampoco le gustaría conocerlo . No considera que la imagen que Acuña está dando a su partido vaya a afectar a los candidatos que tienen a nivel nacional y confesó que decidió postular por APP, por una invitación de Lily Juárez, actual candidata al Gobierno Regional de Arequipa.

“Al igual que a la población, no me parece su actitud (de César Acuña). Así no se manejan los partidos políticos. Cómo no había optado por ser candidato, al último me invitó la señorita Juárez para hacer una alianza, que supone que hay distintas opciones políticas”, indicó a La República.