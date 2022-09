Rohel Sánchez: al margen de cualquier tendencia política no comulgo con los extremos

No se define como de derecha ni de izquierda, sino pragmático. Admira a José Luis Bustamante y Rivero, Luis Bedoya Reyes, también Haya de la Torre o Alfonso Barrantes. Lee la Biblia, pero sus intereses se concentran con entusiasmo en libros de emprendimiento, cuestión empresarial y contexto internacional.

Aclara que de ninguna manera, su postulación con “Yo Arequipa” es fruto de la improvisación. “Este era un movimiento de un grupo de jóvenes”, dice. En la ficha fundacional del mismo figuraba Juan Bermejo, exasesor de la exgobernadora Yamila Osorio, prófugo de la justicia por presunto cobro de coimas.

Los dueños del movimiento-ahonda el exrector- se lo cedieron a cambio de nada , Sánchez dice que tomó el control del comité regional, cambió el estatuto, reglamentos y dio de baja a los anteriores militantes. Entre ellos estaba Bermejo.

¿Estuvo probando suerte en varios partidos. Incluso Revalora le acusa de engañarlos?

No es así. Nos visitaron movimientos regionales y partidos políticos. Planteé formar una gran alianza por el desarrollo de Arequipa. La primera reunión funcionó pero luego cada quién avanzó por su lado. Hasta el 31 de agosto del 2021 estaba comprometido con la UNSA. Recién en setiembre tomamos la decisión. La alianza no se consolidó.

¿Por qué tiene miedo de decir: soy de izquierda o derecha?

No hay eso por una sencilla razón. No podemos, como el presidente de la república, pelear con el Legislativo. Al margen de cualquier tendencia lo que puedo decir es que no comulgo con los extremos. Si hablamos de justicia social estamos con el desarrollo. Para eso necesitamos inversión privada responsable. Hay que promover, por un lado, la inversión y por otro, pensar en el desarrollo de la persona.

¿Nunca tuvo una militancia política?

No, aunque me atribuyen muchas. Que estuve en Patria Roja, la izquierda, el Apra, Sodálite cuando estuve en San Pablo, Opus Dei, etc.

¿No es “caviar”?

Menos, porque soy muy pragmático. Tomo la decisión con mirada a futuro, pero hoy día. En gestión pública con mayor razón.

La pregunta que brota de la desconfianza ciudadana. Arequipa ya tuvo a Juan Manuel Guillén, hombre de academia, como alcalde y jefe de región. No le fue muy bien. Con Rohel Sánchez por qué debería ser distinto.

No voy a compararme con el doctor Juan Manuel, en ese sentido mi reconocimiento. Antes de ser rector, ejercí la auditoría por 21 años. Soy contador público colegiado. Hice auditorías para el sector público y privado, en consultorías, liquidaciones de obras de proyectos. Una auditoría es encontrar hallazgos y dar recomendaciones. Debes conocer cómo funciona el sector público (…) Esa experiencia la plasmé en la universidad. Hay experiencia en la toma de decisiones (…) Entre junio y julio visité los distritos de Arequipa, he visto las necesidades, los problemas y la ausencia del Estado . Y sobre esto hay que tomar decisiones y elegir al equipo para que esté en el campo.

En un debate radial uno de los contrincantes recordó que su jefe de plan de gobierno era José Lombardi, asesor del alcalde Candia cuya gestión fracasó.

Las decisiones las tomaré yo. A Pepe lo conozco hace muchos años y conoce muy bien la planificación estratégica. Pero, también tenemos a la señora Gisella Orjeda, que fue presidenta del Concytec, científica muy reconocida. La gestión no se va a hacer con personas sin experiencia de gestión. Aquí las personas te van a presentar resultados en el acto y en el día a día. Los gerentes son cargos de confianza. Y si no te dan resultados en 30 días lo cambias y seguimos avanzando.

En su plan de gobierno, usted mencionaba las cinco “t”. Habla del ordenamiento territorial.

Los conflictos sociales por qué ocurren. Por qué el tema del desarrollo no se da como debe darse. No planteamos ejes de desarrollo ni cadenas productivas. Queremos plantear ecosistemas de desarrollo, que consisten en identificar las actividades económicas que convergen en este ámbito territorial y a partir de ello cómo fortalecemos ese tejido productivo (…) Sino le damos esa mirada de ordenamiento territorial vamos a tener problemas. Hablamos de Majes Siguas II. Lo haremos, pero ¿se hizo un estudio de suelo? No hay.

¿Bajo esa premisa el proyecto Tía María es viable cerca al valle de Tambo?

Ya no es un proyecto que se puede discutir ahora (…) Si no hay un estudio ambiental auditado a nivel internacional, no tiene sentido hablar porque sabemos cómo se hacen los estudios ambientales en el Perú. Se hacen en el escritorio, no con el monitoreo ni con profesionalismo.

UNOPS hizo un estudio sobre Tía María.

Lo que tiene que primar en el desarrollo de un pueblo es el diálogo con los actores directos. Y el valle del Tambo ya se pronunció. ¿Qué necesita Tambo? Una represa para tener agua, lo vamos a hacer. Se descontaminará el río Tambo. Más que la actividad minera, me preocupa el camarón. Cada año va decreciendo su producción.

¿ Entonces usted no cree en el eje articulador entre minería y agricultura?

Sí, hay que fomentar la minería responsable con estándares. Estuve en la minera más grande del mundo, Kiruna, norte de Suecia . Se trata de la empresa de hierro más grande del mundo y converge la población, la minería, la agricultura. Cuál es la mirada de esta empresa: al 2030 cero contaminación ambiental.

¿Las compañías formales en el Perú no cumplen los estándares ambientales?

No cumplen ni con los estándares ni su responsabilidad. Acá en Cerro Verde, ¿cuál es su política de gestión ambiental?, regalar un arbolito. Vamos por esta vía que tanto problema nos causa, el ingreso a la 48. Se hizo Obras por Impuestos, pero ahí ¿hay árboles sembrados? Qué bosque tenemos aquí en Arequipa . Creemos pulmones y digamos a las empresas, arboricemos, contribuyamos a menguar el cambio climático. Destinaremos 20% del presupuesto del canon minero, para represas, se debe resolver el problema del agua en toda la región. Autodema tiene más de 40 años. Su finalidad fue dar total mantenimiento a los canales, no lo hizo.

Los terrenos de Majes I son de agricultores privados. ¿Por qué tendríamos que financiar una reparación de su infraestructura?

El Estado administra mal. Ellos pagan por su consumo de agua.

Pero la tarifa es muy baja, no cubre para mantenimiento.

El Estado debe invertir en el desarrollo, sino estamos mal.

Pero ese modelo de agricultura es ineficiente.

No es el modelo, es que el Estado no supo orientar. Si vamos al otro lado del modelo, como lo tenemos en el norte, donde hay una empresa que tiene 150.000 hectáreas que es un escándalo. Y no están generando un trabajo digno. En Europa, el terrateniente más grande tiene 30.000 hectáreas.

Pero el trabajador es formal.

Pero mira las condiciones, con derechos mínimos y crean empresas intermediarias…

¿Cree que el trabajo de los jornaleros de la pequeña agricultura es mejor que en la agroindustria?

No se trata de comparar. Una cosa es lo formal y otro lo informal. En la pequeña agricultura hay que crear la asociatividad, dar asistencia técnica. El problema que tenemos es que interviene el Estado y los deja a mitad del proceso. Ha impulsado mucho la producción de paltas. Ahora que están en producción no hay a quien venderla. Compradores extranjeros pagan S/ 1,50 o S/ 2.00.

Sobre Majes Siguas II, usted emitió un pronunciamiento en contra de la firma de la Adenda 13. Ahora ya firmada cuál será su postura.

Si ves la estructura de costos, antes de la Adenda 13, la hectárea salía a un promedio de 4 mil dólares, posadenda 13 te sale a un costo de 20 mil dólares, con el riesgo de que has eliminado todas las responsabilidades de la empresa contratista y has asumido compromisos (Para el candidato será un dolor de cabeza reubicar a los pobladores donde se harán las obras mayores de Majes).

Usted sigue pensando en el minifundio. Mire Majes I, no pueden garantizar el pago de tarifa de agua para reparar la infraestructura.

El Estado está subsidiando eso. Con qué dinero se hicieron todas las irrigaciones en el norte, no por la región, sino con presupuestos del gobierno central. Aquí hay que pensar cómo el Estado orienta a ese agricultor de 5 hectáreas a desarrollarse. No solo en Majes, en toda la región.

¿Entonces hará Majes II bajo el modelo de 5 has.?

Vamos a reajustarlo. Majes se va a hacer sí o sí. Lo necesitamos. Eso nos va a permitir garantizar la dinámica económica de la región, pero hay que hacer los ajustes para atender a todos los sectores.

Lo real y concreto, es que este es un proyecto que siempre es un caballo de batalla de los candidatos. Cáceres Llica decía lo mismo que usted y luego cambió de postura.

Nosotros lo tenemos claro. Respetamos el avance actual. Pero a partir de ahí hay que hacer un corte. El tema técnico no nos preocupa porque tenemos los profesionales.

Usted sabe que el gobierno regional prácticamente está con una pistola en la cabeza por los arbitrajes de Cobra y Inland Energy S.A.

Y con Majes va a venir uno más. Hay que enfrentarlo y garantizar que Majes salga. Tenemos que replantearlo, el acceso a los agricultores de Arequipa. 20 mil dólares por hectárea, qué agricultor de Caylloma o Arequipa estará en condiciones de pagar.

En salud ha propuesto reactivar los hospitales abandonados.

Es una pena. Tenemos Cotahuasi, Chala, Camaná y aquí Maritza Campos. Todos estos hospitales han estado mal elaborados y ejecutados. Cómo es posible que en Chala no consideren el problema del agua y el desagüe.

¿No tiene agua ni desagüe?

Y lo han inaugurado dos veces. Hay que actuar con el Congreso. En Arequipa tenemos 241 proyectos en ejecución, de los cuales 94 están paralizados. Aquí están esos hospitales. Tenemos que hacer una ley que permita al titular del pliego tomar la decisión de culminar esto. Al margen de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Hay ausencia de una política de salud. Hay centros de salud que no tienen profesionales, equipamiento, infraestructura, medicina básica. Y para el colmo atienden 14 días al mes. Hay que dotarlo de todo ello y que atiendan las 24 horas y darles las ambulancias, no las que han abandonado porque no se adecuan a la zona rural.

También habla de una nivelación de los escolares.

En el escenario postpandemia no se ha desarrollado la exigencia como debe ser, pero hay que garantizar el acceso a la tecnología. En provincias, la educación es caótica. Existe el internet satelital, no sé porque el gobierno insiste con la fibra óptica. Francia tiene más de 100 satélites en el mundo que te da ese tipo de servicios. Muchos de estos temas educativos los he visto con la educación virtual. La educación híbrida es importante desarrollarla. Vamos a dar bonos, capacitación, maestría según la especialidad a nuestros docentes. Vamos a nivelar a los estudiantes. Y en la educación secundaria incluir la educación técnico productiva, existe la norma, pero no se está implementando. Hay que crear carreras tecnológicas en provincias. Termina la educación secundaria y los jóvenes migran a la ciudad y en provincias la actividad económica no se está desarrollando como debe ser.

Ha mencionado también trabajo decente. ¿Esa no es una competencia nacional?

Hablemos de megaproyectos, el puerto Corío, hablo de impulsar una alianza con el gobierno nacional. En las obras en Arequipa qué está pasando con las concesiones. Ayo, Andamayo o Vizcachani donde están empresas chinas, están subcontratando y están pidiendo adelantos y a estas personas que subcontratan no les están pagando y están abandonando la obra.

Las condiciones de los trabajadores del gobierno regional son sumamente precarias. La mayoría trabaja por órdenes de servicio, no trabaja en planilla. ¿Cómo damos el ejemplo?

Cuando lleguemos al gobierno tomaremos la decisión más adecuada. Vamos a promover un trabajo decente en el marco de la legalidad.

¿Sabe cuál es el presupuesto del gobierno regional?

En inversión es de más o menos S/ 900 millones. Dos millones de soles el acumulado y a eso hay que sumarle recursos determinados. Hay un error que en el gobierno regional están manejando . El dinero del canon corresponde a Arequipa, no es que no se ejecutó y se perdió. Se hacen mal las programaciones a comienzos de año. La certificación, conversando con el MEF, se puede hacer trimestral. No me preocupo por el tema del presupuesto, tienes fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos determinados canon, sobrecanon, recursos directamente recaudados, financiamiento por transferencia de otros proyectos especiales, donaciones. Y si faltarían recursos, capacidad de gestión con el MEF.

Algunos candidatos están hablando de pedirle plata a Cerro Verde.

A Cerro Verde voy a pedirle que cumpla con un programa serio de responsabilidad social, que se dedique a arborizar Arequipa. Hay cerros de tierra y eso nos está contaminando y qué pulmón tenemos. Yo no voy a pedirle, voy a decirle: en el marco de tu programa, cumple.

Su aspiración es ganar en primera vuelta.

Eso dejémosle a los electores. Seamos respetuosos de la normatividad. Vamos a trabajar con nuestro mensaje. No se hace uso de la auténtica ciencia de la política. Yo estoy en la política desde setiembre del año pasado y he entrado para hacer docencia y decencia de la política. Hay fuertes ataques, calumnias, mentiras, difamaciones. Yo no tengo ningún juicio. Son temas de gestión que están en el Ministerio Público.

¿Cuántas denuncias tiene?

Había 30 y creo que están en 12. No van a progresar porque nuestra actuación siempre ha sido transparente. Una denuncia es porque firmamos un contrato con el Melgar, beneficiando a un privado supuestamente en perjuicio de los estudiantes. El mismo contenido lo dividen en dos periodos, 2015-2016 y 2017-2018. El primero ya lo archivó la Fiscalía.

¿Ese contrato con el Melgar es ventajoso para la universidad?

Para ambos.

¿Cómo estaba el contrato?

En el rectorado, el 2015, encontré que habían ingresado S/ 85 mil por concepto del uso del estadio. Nuestra gestión lo ha dejado por encima de los S/ 700 mil. Ellos también hacen el mantenimiento. Los estudiantes usan el estadio, los propios docentes, hacemos programas. Yo he inaugurado ahí un campeonato del adulto mayor. No nos debe preocupar este tipo de situaciones. Frente a los ataques nosotros tenemos propuestas.

¿Quién financia su campaña?

Todo el equipo que estamos comprometidos, los militantes, colegas.

¿Cuánto está gastando?

No tengo idea, pero yo tengo un presupuesto de S/ 80 mil para asignar. Tengo unos recursos, CTS. Hay un presupuesto de S/ 800 mil según me han dicho. Vamos a transparentar todo.

El problema es que el esquema de participación política es que proveedores financian la campaña y posteriormente le pasan la factura al gobierno regional.

Nosotros no estamos en ello. Lo que sí hay un soporte muy importante de nuestros colegas. Yo he sido decano del Colegio de Contadores. Están haciendo actividades, algunas cenas.

¿Ninguna empresa lo financia?

No tengo empresas que nos están financiando.

Por el momento.

Por el momento. Yo no estoy viendo el tema. Estoy concentrado en el plan de gobierno, en las visitas a las provincias y distritos. Y en difundir nuestras propuestas para atender las necesidades. Estoy convencido que estamos llegando a la población.