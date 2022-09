Janet Cubas: “Es un reto, pero estoy segura de que Chiclayo puede salir adelante”

Janet Cubas Carranza resultó ser la candidata más votada en las elecciones congresales del 2020 y 2021 para la región Lambayeque. Esta vez, la también exregidora aspira a convertirse en la primera alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) en representación del partido Juntos por el Perú (JP) a través de las elecciones regionales y municipales de este 2022. En octubre de 2019, Cubas también buscó llegar al sillón municipal chiclayano.

—Esta es su segunda participación para la alcaldía. ¿Por qué quiere ser alcaldesa de Chiclayo?

—Por el inmenso cariño que le tengo a mi tierra. Necesitamos recuperar la provincia de Chiclayo, que es el piloto del norte. Necesita del esfuerzo de todos, hombres y mujeres, para sacarla adelante. No podemos seguir viviendo en la calamidad en que se encuentra la provincia de Chiclayo. Esto me lleva a romper la indiferencia y a no quedarnos de brazos cruzados.

—Chiclayo vive una crisis por la falta de obras de agua y alcantarillado. ¿Qué propone en su plan de gobierno para atender este problema?

—Un tema es la falta de recursos básicos en buena parte de la provincia de Chiclayo, es decir, agua y desagüe. Sin embargo, además de este grave problema, que es un derecho fundamental, hay un problema de transitabilidad ocasionado por la lamentable situación de las obras. De las tres provincias (de la región Lambayeque), Chiclayo es la última en ejecución presupuestal, pues la municipalidad solo ha ejecutado el 32% en obras públicas.

—¿Qué haría ante la penosa situación de obras públicas y, sobre todo, en el mejoramiento de calles?

—Vamos a empezar un plan de emergencia de recapeo en las principales arterias de la ciudad. Los vecinos vienen soportando obras mal ejecutadas y no pueden salir de sus viviendas. Se trabaja sin planificación. Recuerden que el alcalde (Marcos Gasco) autorizó el ingreso de vehículos de carga pesada al centro de Chiclayo y la sociedad civil salió a protestar para pedir que reconsiderara esta iniciativa, pero no lo hizo . Sabíamos que las redes de agua y desagüe se iban a perjudicar con el tránsito pesado, pero nunca se hizo lo contrario.

—El transporte público y particular es un tema urgente para muchas personas que ven afectada su cotidianidad. ¿Cuáles serían sus medidas inmediatas al respecto? ¿Y se tiene en cuenta el proyecto de un terrapuerto?

—Desde nuestra visión, primero hay que ordenar la casa, que esa es la municipalidad, para brindar un servicio de calidad y con prontitud. El proyecto de terrapuerto sí está considerado en nuestro plan, pero primero debemos conocer en qué condiciones se deja el terreno de propiedad municipal y si se encuentra saneado. Si fuese así, inmediatamente, vamos a trabajar en la licitación para la construcción de un terrapuerto que debe ser uno de los mejores de país. Segundo, hay que generar las condiciones para formalizar el transporte con el mejoramiento de las calles y acceso a beneficios.

—Otro problema es el comercio ambulatorio

—Vamos a impulsar la formalización de comercio, pues hoy en día se está tratando como delincuentes a determinados grupos. Se plantea la creación de parques zonales temáticos. Además, ¿cómo es posible que la municipalidad esté a punto de perder la propiedad del Mercado Modelo? ¿Y qué acciones ha tomado? Se trabajará por sanear la propiedad de este centro de abastos y avanzar con un proyecto de modernización.

—¿Qué opinión tiene sobre las controversias entre la municipalidad y la actual directiva de la junta de propietarios del Modelo? No se avanzó.

—De parte de la municipalidad, tanto el exalcalde David Cornejo Chinguel como el actual alcalde, Marcos Gasco, no avanzaron nada y todo fue ofrecimiento. Ante esta situación, la junta de propietarios fue la única que inscribió parte de su propiedad (del Mercado Modelo) en Registros Públicos y la que tuvo un estatuto hecho a su medida. Hubo omisión de la Procuraduría Pública de la municipalidad y los alcaldes omitieron funciones. Vamos a trabajar con la junta de propietarios con diálogo y liderazgo, sin atropellar derechos bien logrados. Aquí se quiere recuperar una propiedad en beneficio de todos los chiclayanos. Todo esto ha sido por gestiones deficientes o marcadas por la corrupción.

—Usted no llegó a ser congresista pese a ser una de las más votadas en el 2020 y 2021. ¿No ha perdido la confianza en este sistema de elecciones?

—Son las normas y uno se acoge a estos proceso. Esas son las imperfecciones de un sistema electoral democrático que no refleja el voto popular o lo que quieren las provincias. Hay que trabajar por una reforma popular que refleje el sentir de la población. Siento que hemos ingresado al alma de los vecinos, pues compartimos muchas cosas. Nosotros no aparecemos solo para las elecciones. Uno persevera e insiste porque no puede ser indiferente con la ciudad que es bombardeada por todas las gestiones.

—Ha afectado a Juntos por el Perú la decisión de que el Jurado Nacional de Elecciones saque de la contienda a Juan Carrasco Millones

—Es un tema más de forma que de fondo. Él está en todo su derecho de participación democrática. Yo estoy segura de que se van a restablecer su derecho de participación y vamos a trabajar en equipo para sacar adelante a nuestra comunidad. Es un reto, pero estoy segura de que Chiclayo puede salir adelante. Nos duele ver la situación en que se encuentra Chiclayo, pero con mucho esfuerzo se puede salir adelante.

—Por último, ¿cómo responde a los cuestionamientos contra Juntos por el Perú por su apoyo al presidente Pedro Castillo en las elecciones, con respecto a las últimas investigaciones por corrupción?

—Había dos opciones: apoyar a un régimen que apuntara más a acentuar la vida democrática o a un régimen dictatorial que ya habíamos vivido anteriormente. Nosotros apostamos por la vía democrática con plena vigilancia ciudadana. Pero también hay que recordar que los perdedores no aceptaron su derrota.