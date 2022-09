Víctor Hugo Rivera: “Hay cosas que uno propone y que no las puede hacer, pero puede gestionar”

Por: Roberth Orihuela Q.

El líder del movimiento de la flechita se disculpa por el retraso. Saluda a los jóvenes que alistan bolsas con algunos regalos para la campaña. Conversamos de algunas de sus propuestas, varias no están en plan de gobierno. Dice que tiene otro plan ampliado y que lo presentará pronto.

¿Hincha de qué equipo es Víctor Hugo Rivera?

Como buen arequipeño, del Melgar. De niño iba con mi papá a la tribuna sur del estadio Melgar, donde antiguamente estaba el reloj. He gritado los goles de los Chivos Neyra. Y luego estuve en el campo, como árbitro.

¿Qué pasó en el 2016?

Ocurrió algo coyuntural. Cuando fui presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), se jugaba la final de Sporting Cristal con el FBC Melgar. Siempre fui muy abierto, en esa época a Reynoso (DT del FBC Melgar) y a Mosquera (DT del Sporting Cristal) les dije, hay dos árbitros para la final, Henry Gambetta y Víctor Hugo Carrillo. Al final se decidió a Carrillo. El partido terminó 1-1 en Arequipa. Hubo una jugada que terminó en gol, pero para eso Carrillo tocó un pitazo antes. En la vuelta en Lima, el partido terminó empatado y por cosas del estatuto Cristal campeonó. Y de eso siempre me echan la culpa, dicen que no apoyé al Melgar.

¿No lo quieren mucho los hinchas, no?

Bueno te diré que es un tema más político. Porque a mi me dijeron muchas veces, que les pagaron para hacerme problemas. Porque uno conoce. Yo he apoyado a la barra del Melgar para que vayan a algunos viajes a alentar, también en su aniversario.

Hace unos días emitieron un pronunciamiento de rechazo a usted…

No utilizamos el logo de ninguna institución sin permiso, y peor de una deportiva. No se puede politizar el deporte. Eso fue una campaña sucia con un panfleto. Hace unas semanas dijeron que yo había hecho el cancionero del Cristal. Así es la campaña sucia.

En 2018 también salieron varias denuncias en su contra. Un caso de violación, otro por cobro de cupos y hasta lo echaron del club Internacional por malos manejos.

El caso del señor Isaac Tapara —quien denunció un cobro de 10 mil soles para incluirlo en la lista de regidores— quedó archivado porque no había evidencias. La Fiscalía no valoró el audio (por manipulación). En lo del Club Internacional me separaron diez años. En el Poder Judicial, gané el juicio en primera instancia. En segunda los jueces le dieron la razón al club. Estamos en casación. Lo ven mis abogados. Y el tema de la violación se archivó porque no había elementos de juicio. La señorita nunca pasó médico legista. Luego me enteré que en medio de la pandemia falleció, desconozco cómo pasó. Pero no faltó quien me culpó por eso.

En el caso del club Internacional lo denunciaron por malos manejos. ¿Por qué votar por Victor Hugo Rivera con estos antecedentes?

Nunca me dieron el derecho a defenderme. Hicieron la auditoría y allí está toda la documentación. Todos los procesos de compra pasan por un Comité de Caja. Allí pasa por Contabilidad, Recursos Humanos y gente de planta. Solo al final yo firmo el cheque, antes pasa por varios filtros. Eso no han tomado en consideración.

Pasemos a su plan de gobierno, ¿qué propuesta tiene para Arequipa?

El gran problema es la centralización de la ciudad. Los amigos de los conos y de La Joya tienen que viajar hasta el centro para hacer algún trámite. Vamos a crear tres polos de desarrollo. Uno económico en el Cono Norte, otro turístico en el Cono Sur y otro industrial y de agricultura en La Joya. En el Cono Norte además proyectamos el Terminal Andino, de donde salgan los buses para las regiones. Eso dinamizará la economía. En Salud, vamos a exigir que se culmine el hospital Maritza Campos. Con eso la población no tendrá que ir hasta el Honorio Delgado o el Goyeneche. Y en el Cono Sur también necesitamos un gran hospital. Ya hay un terreno en Characato. Proyectamos un edificio en el Cono Norte donde se instalen todos los bancos, para que la gente haga sus negocios allí. Y pediremos a Cerro Verde que ayude a construir dos represas en el Cono Sur, para que el agua no se desperdicie.

¿En Transporte, qué pasará con el Sistema Integrado de Transportes (SIT)?

Vamos a revisar el SIT. Hay que enmendar lo que está mal: las abastecedoras, las rutas, los tiempos. Pero también debemos mejorar las pistas, la señalización y la semaforización. También reducir las multas de tránsito. Una unidad Impositiva Tributaria (UIT) es exorbitante. Y daremos más flujo al tránsito vehicular en el centro, hay calles que congestionan. Además, retirar los carros estacionados en las calles, promoviendo más y mejores playas.

¿En infraestructura qué propuestas hay?

Una obra importante es el puente Esmeralda, que une con Umapalca, en Sabandía. Así descongestionamos la calle Colón. Ya hay el proyecto y hay que ejecutarlo.

Otra es el puente que une Cayma con Selva Alegre, en Charcani y Villa Ecológica, para no bajar hasta la avenida Ejército. Esa vía de trocha en la avenida Aviación, que ayudaría a ir más rápido. Una conexión entre las avenidas Sepúlveda con Progreso. Y destrabar el puente Héroes del Cenepa, en La Marina.

Bien, pero ninguna de las propuestas que ha indicado, salvo la de las terminales, está en su plan…

Si está, dice transporte, que hay que humanizarlos, pero está…

Sí, pero de forma genérica. Alguien que lee el plan no encuentra lo que usted dijo…

Correcto, para eso están los debates, para exponer. Se tiene un plan de gobierno resumido y otro ampliado. Ahí es donde ponemos todo eso.

El plan que presentó tiene 13 páginas, hay propuestas, pero no las que dice ahora…

Específicas no, en términos generales sí. Los formatos que nos dan son muy resumidos.

Incluso, algunas que propone no pertenecen a la función provincial. Por ejemplo, el incremento de médicos, ¿que tiene que ver el municipio allí?

Hay cosas que el municipio puede hacer, y otras que puede gestionar. Tenemos un hospital en Cerro Colorado, con el que podemos buscar un convenio con el Ministerio de Salud para que de más médicos.

Hay otra propuesta que dice, prevenir el incremento del VIH y mejorar el tratamiento de TBC, totalmente fuera de contexto, de eso se encarga la Gerencia Regional de Salud…

Correcto. Hay muchas cosas que uno propone y que no las puede hacer, pero podemos gestionarlas. Podemos capacitar, hacer eventos donde se socialice. Qué pasa si decimos vamos a construir un puente, estoy proponiendo, de repente no lo podría hacer por presupuesto o jurisdicción. Pero queremos ordenar las cosas.

Pero esas son intenciones, no depende de usted…

Si me preguntas qué es lo que puedo hacer, son esas dos represas en el Cono Sur.

Que tampoco está en su plan de gobierno… digo…

(Se ríe) Siempre lo he dicho y ahí está. Mi equipo lo ha trabajado. En el Cono Norte proponemos descongestionar el puente Añashuayco. Planteamos una vía que une Yura con Yuramayo, que es jurisdicción del provincial, 64 kilómetros. ya hay 24 asfaltados y faltan 40.

Le pregunto porque siempre se ha criticado los planes de gobierno, los presentan solo para cumplir. Cuando se escucha al candidato y se verifica, no hay nada…

El martes vamos a hacer una cena ejecutiva para presentar el plan de gobierno ampliado con un equipo.

¿El plan que presentó al jurado queda descartado?

No. Está muy parametrizado, no te da la oportunidad de explayarte.

¿Cómo ve la gestión de Omar Candia?

¿Qué hizo Candia, alguna obra de trascendencia? Nada. Tenemos que llegar a la municipalidad con un equipo que no le deba nada a nadie

¿Y usted le debe algo a alguien, quien lo financia?

Nosotros, la gente que nos apoya, mis alumnos que vienen a apoyarme. No nos hemos empeñado a nadie. Queremos hacer una gestión transparente. Vamos a conformar un Comité de Ética, con personas destacadas de Arequipa que nos hagan la auditoría constante. Hay que devolverle la confianza a la población.

Si hablamos de deber, ¿usted le debe el símbolo a su hermano o no?

(Rie) Ese tema actualmente está en Indecopi. Lamentablemente fue político. Porque tenemos las evidencias de correos, llamadas, que indican quién es el dueño del símbolo y el movimiento.

¿Quién es?

Mi persona y el movimiento. Aquí tengo todito. (muestra su celular)

Es algo que afecta, porque viene de su familia...

Cuando las cosas vienen de la familia se sienten molestias, cólera, pero con el tiempo uno asimila las cosas. Cuando uno ingresa en la política tiene que estar preparado.

¿Ya no hay familia en la política?

Tu has visto. Se dan muchos casos. En la familia estamos tranquilos

¿Habló con su hermano?

Si hemos hablado. Bueno, se queda callado. Para qué extender más el tema.

¿Qué pasa si Indecopi le da la razón a su hermano?

Difícil, porque simple y llanamente hay evidencias justificadas. Hay una persona arriba que ve y da la justicia. No diría que es mío algo que no lo es.

Que tu propio hermano haga eso duele…

Me ha dolido, como a cualquiera. Pero viendo el escenario, el interés de otras personas…

¿Cree que alguien lo haya influenciado?

No quiero decir más allá, cuando salga la resolución de Indecopi vamos a dar nombres de las personas, porque tenemos todas las evidencias. En el correr del mundo siempre llegan las noticias, toda la información. La política es así.

¿Ha corrido plata?

No sé, lo diré en el momento con los documentos correspondientes. Lo que si es que voy a seguir con una campaña limpia.