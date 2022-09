Víctor Hugo Rivera confiesa por qué la hinchada de Melgar no lo quiere

El exárbitro FIFA y candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, declaró ser hincha del FBC Melgar. Sin embargo, reconoció que hay cierto rechazo por parte de la afición del Dominó. El político tiene claro el origen de la oposición y apunta a la final del Descentralizado 2016.

En entrevista a La República, el exréferi recordó que, como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), designó al juez de la final 2016. El elegido para la ida fue Víctor Hugo Carrillo, quien no era bien visto por la afición de Melgar. Aquel encuentro en la Unsa quedó 1 a 1. Por las bases, el gol de visita le bastó a Cristal para campeonar, pues en Lima quedaron 0 a 0. Para varios hinchas rojinegros, la actuación de Carrillo los perjudicó.

“Siempre fui muy abierto, en esa época a Reynoso (DT del FBC Melgar) y a Mosquera (DT del Sporting Cristal) les dije ‘hay dos árbitros para la final, Henry Gambetta y Víctor Hugo Carrillo’. Al final se decidió a Carrillo. El partido terminó 1-1 en Arequipa. Hubo una jugada que terminó en gol, pero para eso Carrillo tocó un pitazo antes. En la vuelta a Lima, el partido terminó empatado y por cosas del estatuto Cristal campeonó. Y de eso siempre me echan la culpa, dicen que no apoyé al Melgar”, respondió Rivera.

Rivera va por su cuarta postulación a la alcaldía de Arequipa. Ya en 2018, durante la presentación de su candidatura, recibió la resistencia de un puñado de hinchas de FBC Melgar. Este año circularon cancioneros para Sporting Cristal con su propaganda política, lo que no cayó bien en los melgarianos. Todo esto lo atribuye a la guerra sucia.

“Es un tema más político. Porque a mí me dijeron muchas veces que les pagaron para hacerme problemas. Yo he apoyado a la barra del Melgar para que vayan a algunos viajes a alentar, también en su aniversario (…). No utilizamos el logo de ninguna institución sin permiso, y peor de una deportiva. No se puede politizar el deporte. Eso fue una campaña sucia con un panfleto. Hace unas semanas dijeron que yo había hecho el cancionero del Cristal. Así es la campaña sucia” .

Lo curioso es que, a pesar de todo, Rivera reveló ser hincha rojinegro. “De niño iba con mi papá a la tribuna sur del estadio Melgar, donde antiguamente estaba el reloj. He gritado los goles de los Chivos Neyra. Y luego estuve en el campo, como árbitro”.