Investigan 127 candidatos de Arequipa por corrupción

Por: Roberth Orihuela Q.

El Ministerio Público investiga a 127 candidatos que buscan algún cargo de elección popular en Arequipa.

Las organizaciones políticas con más aspirantes procesados se encuentran en las filas de Arequipa Tradición y Futuro, Fuerza Arequipeña, Arequipa Avancemos y Juntos por el Desarrollo. En ese orden. Los supuestos delitos más comunes son colusión, peculado y negociación incompatible, todos vinculados a la función pública. En su gran mayoría se trata de candidatos que ya ostentaron un cargo funcional. Esta información está consignada en un aplicativo de vigilancia electoral desarrollado por la Fundación Gustavo Mohme.

El especialista en Gestión Pública, Juan Carlos Rebaza, explica que en principio estas investigaciones no son causales de vacancia y tampoco se consignan en las hojas de vida, pero sí deberían ser una alerta para los ciudadanos sobre el historial de los candidatos. Un indicador de que se debe profundizar la información de ese postulante señalado.

Son 26 agrupaciones políticas —entre partidos y movimientos regionales— que participan en el proceso electoral en Arequipa. De esa cifra, 17 tienen algún candidato investigado. (Ver infografía). Arequipa, Tradición y Futuro tiene 20 en total. En esa lista figura Javier Ísmodes Talavera, quien postula para gobernador y tiene una investigación por Tráfico de Influencias en la Fiscalía Anticorrupción en etapa de diligencia preliminar. Manuel Vera Paredes que busca repetir el plato en Cerro Colorado, acumula ocho investigaciones por delitos de colusión, concusión, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito. Dos de ellas ya están en etapa de juzgamiento; es decir, podría recibir sentencia, y el caso de enriquecimiento se encuentra aún en etapa intermedia.

Al respecto, el secretario regional de Arequipa, Tradición y Futuro, Jorge Sumari Buendía, señala que ellos realizan filtros de acuerdo a lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicita. Es decir, básicamente sentencias firmes. “Hay que dejar clara la presunción de inocencia. No podemos culpar a nadie hasta que el Poder Judicial no sentencie. No necesariamente significa que hayan cometido un delito, es una investigación. Eso no los descalifica del proceso electoral”, explica.

Fuerza Arequipeña tiene 17 investigados. Gilmar Luna Boyer busca la alcaldía provincial de Arequipa y tiene 4 investigaciones por colusión —en etapa intermedia—, malversación, negociación incompatible y retardo injustificado de pago. También Julio Mendoza Choquehuanca, candidato a primer regidor en Yura, con una investigación formalizada por cohecho pasivo en la Fiscalía Anticorrupción.

Sobre estos casos, Marco Falconí Picardo, líder de Fuerza Arequipeña, señaló que las investigaciones no necesariamente terminan en el Poder Judicial. Alegó además que cuando alguien ocupa un cargo público es pasible de denuncias, que no necesariamente son ciertas. “En mi caso me han denunciado varias veces, incluso cuando fui congresista, y todos los casos se han archivado”, manifestó.❖

Delitos investigados

Colusión: Funcionarios o servidores públicos intervienen en alguna contratación estatal para defraudar al Estado, beneficiando a un tercero. Un alcalde se interesa por una contratación en beneficio de una empresa a cambio de dinero.

Peculado: Servidores públicos que se apropian para ellos u otros un bien o dinero que le fue confiado. Por ejemplo, usar una camioneta para ir a actividades privadas.

Negociación Incompatible: El servidor se interesa indebidamente de un contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo para provecho propio o de terceros.