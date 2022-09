Arequipa: a 1 mes de elecciones regionales electorado aún no se conecta

Por: Robert Orihuela

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 ya están en el tramo final. Faltan 30 días para que los ciudadanos elijan nuevos gobernadores y alcaldes en el país. En Arequipa, tres analistas opinan que estas elecciones están marcadas por el desencanto e indiferencia. Así como ocurrió en los comicios de 2018.

En la elección regional de ese año, por ejemplo, predominó el voto nulo y blanco ( 22% ) mientras que el postulante ganador, Elmer Cáceres Llica, cosechó apenas 14.4% del voto emitido en primera vuelta. En el balotaje, el escepticismo electoral se tradujo en un tercio entre sufragios blancos y nulos.

Los analistas políticos Jorge Bedregal, José Luis Ramos y Carlos Timaná, coinciden en que el ciudadano está más preocupado por otros temas. “Se han dado cuenta de que estos procesos no sirven para nada. Porque terminamos eligiendo el mal menor, el ganador es igual o peor que el anterior. No hay programas políticos, solo candidatos que, cada cuatro años, cambian de agrupación y siguen postulando. Hasta que no cambie el sistema de representación no veremos cambios significativos”, señala el historiador Bedregal.

Un proceso fallido

José Luis Ramos también explica que la democracia es cuando compiten organizaciones políticas con ideas y programas. “La persona puede cambiar pero el proyecto se mantiene. Lamentablemente, no tenemos eso. Incluso vemos cómo, pasados cuatro años, políticos que antes eran contrincantes se juntan.

Así que no es un error de la votación, sino de este sistema político insostenible. No hay dónde elegir”, añade.

Un factor que ambos analistas políticos advierten es la suerte. Al no existir un programa de una organización política, y solo la idea del político de cómo deberían hacerse las cosas, los votantes quedamos a la deriva.

“¿Cómo sabemos lo que en realidad quieren los políticos?

Ellos no viven para la política, sino de la política. Y qué es lo que quiere alguien que se vincula a la política sin contar con un programa de una agrupación seria. Solo se me ocurren dos cosas: o bien quiere aprovecharse del cargo o quiere darse el gusto de decir que fue alcalde o gobernador. Nada más”, acota Ramos.

Ahora, si nos centramos en el proceso político actual, algo en lo que fallan los candidatos, indica Bedregal, es que no promocionan sus propuestas, sino que marketean su imagen. “No importa lo que compras, sino lo que ellos quieren venderte”, afirma.

Sin filo político

A eso se añade que hay otros problemas que mantienen la atención: los poblemas del gobierno de Pedro Castillo o la reactivación económica”, indica Bedregal.

“Por ejemplo, Rohel (Sánchez) a qué juega, a ser una persona íntegra con la experiencia de haber recuperado la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

Que no dudo que no lo sea. Lo hace bien, pero es muy técnico y su discurso a veces aburrido. Habla de cifras, de conceptos. La universidad es otro público, pero el ciudadano no lo entiende. Sobre (Javier) Ísmodes, ya no tiene techo. Ya llegó a su tope y no creo que pueda remontar. No está haciendo buena campaña porque no es buen candidato. No cae simpático”, añade el historiador.

Finalmente, Ramos hace un llamado a los ciudadanos a participar más en política. “Que la ciudadanía asuma un rol protagónico. Que fiscalice al político. Que proponga y exija desde las asociaciones civiles. Que se sienten con el político y le planteen lo que quieren que se haga y lo hagan cumplir. Sin eso, seguiremos igual”, dice.

Promesas realizables y escuchar a la gente

El analista político de la Universidad Católica San Pablo, Carlos Timaná, señala que una forma de que los candidatos obtengan mayor aceptación es acercarse a las zonas donde su mensaje no llega. Se trata de lugares alejados, donde hay más necesidades y la población pide ser escuchada. “Un error común es que los candidatos hablan, pero muy pocos escuchan. Un buen político escucha”, dice.

Otro punto importante es que los candidatos hagan propuestas realizables en su tiempo de gobierno y bajo el nivel presupuestario. “Hay propuestas que son irrealizables o que ni siquiera tienen sustento presupuestario. Lo que el elector debe buscar es un voto programático, más que el voto hacia una persona”, añade Timaná.