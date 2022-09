10 candidatos en carrera para el Gobierno Regional de Moquegua

Al iniciar el proceso electoral, doce listas solicitaron su inscripción al Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto, con candidaturas al Gobierno Regional de Moquegua, y en la actualidad diez de ellas lograron su inscripción. En una de las listas de ese grupo, la candidata a gobernadora fue tachada y expulsada del proceso pero apeló a la decisión y aún está a la espera de una respuesta del Jurado Nacional de Elecciones.

Las dos listas que quedaron fuera de carrera de forma definitiva pertenecen a las organizaciones Para La Transformacion, Integracion y Alianza-Patria; y el Partido Demócrata Verde. El JEE declaró improcedentes sus inscripciones y la decisión quedó consentida.

Las listas inscritas son las de Alianza para el Progreso, Nuestro Ilo-Moquegua-Sánchez, Juntos por el Perú, Frente de La Esperanza 2021, Movimiento Regional Somos Más, Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú , Podemos Perú y Kausachun.

La candidata Pamela Blas (Frente de La Esperanza) fue excluida del proceso por -según resolución del jurado- por no declarar ser gerenta en una empresa individual de responsabilidad limitada.

Sobre ello, Blas refirió en su defensa que ella no tiene acciones ni participaciones en la empresa, por ello no lo declaró. “Además la ley indica que un candidato no puede ser excluido por informaciones pública, y los datos que ellos (personal del jurado) hacen referencia es de carácter público y figura en Registros Públicos”, dijo la candidata.

El politólogo moqueguano Andy Philipps Zeballos sostuvo que en la lista de candidatas y candidatos para la Región, se ve una amplia variedad de perfiles . Destacó que tres de ellas son movimientos regionales. Para el politólogo, los candidatos de movimientos locales pueden tener cierta ventaja ante el elector.

“La crisis política, y el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo, desgasta mucho a los partidos nacionales”, sostuvo. Por úlitmo enfatizó que será importante que el elector revise la biografía de cada candidato y los valores por sus resultados en sus trabajos.