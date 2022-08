Jurado Nacional de Elecciones excluyó a 4 candidatos a alcaldes distritales en Arequipa

Roberth Orihuela Q.

Candidatos que postulaban a diferentes alcaldías distritales en la provincia de Arequipa ya están fuera de carrera luego de apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aunque ninguno ya tiene oportunidad de optar a los cargos a los aspiraban, algunos anunciaron que continuarán en campaña para favorecer a las listas de regidores.

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero quedaron fuera dos candidatos, que incluso estaban encabezando las encuestas. Se trata de Jimmy Ojeda quien era candidato a alcalde por Juntos por el Desarrollo de Arequipa . De acuerdo con el JNE, no declaró sus ingresos de cuando trabajó en el municipio distrital de Yanahuara, entre 2020 y 2021. Esto fue suficiente para que se declare infundada su apelación a la resolución que previamente emitió el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa que lo excluía de la contienda electoral.

Al respecto, intentamos comunicarnos con Ojeda, pero este manifestó que no estaba en condiciones de declarar. Pero quién sí habló fue el líder de la organización política, Víctor Hugo Rivera. Este lamentó la exclusión de Ojeda y dijo que el candidato se disculpó por olvidar poner esos ingresos en su hoja de vida. Aseguró que seguirán haciendo campaña. “Si la lista gana, el primer regidor podrá asumir como alcalde”, indicó el político.

Otro que se fue en Bustamante es Ronald Ibáñez. De acuerdo con el JNE, el candidato no presentó una sentencia que lo obligaba a pagar una deuda de casi S/ 2.000 al Seguro Social de EsSalud. Y en sus descargos, el personero legal no presentó pruebas del alegato de que nunca fue debidamente notificado.

Al respecto, Jorge Sumari Buendía, secretario regional de Arequipa, Tradición y Futuro, señaló que interpondrán una medida de revisión, para que el JNE vuelva a ver la causa de Ibáñez. Calificó la decisión como “irracional” y “forzada”, argumentando que la sentencia de pago a EsSalud correspondía al municipio de Bustamante y Rivero, cuando Ibañez fue alcalde, entre el 2014 y 2018. Sumari anunció que continuarán en campaña a ver si logran ganar la alcaldía con el primer regidor.

Otro candidato a alcalde que está fuera de la contienda es Sergio Gonzales, que iba con Arequipa, Tradición y Futuro para la alcaldía de Mariano Melgar . Sin embargo, se probó que el candidato presentó información falsa en su hoja de vida. Primero por señalar que es “periodista”, cuando en Sunedu no registra ningún título profesional. Además, en experiencia laboral señaló que trabajó en el Quincenario El Poder, pero no pudo demostrar certificado de trabajo. Finalmente, no presentó una sentencia firme por maltrato psicológico contra su expareja.

Y el cuarto candidato a alcalde que está fuera es Teófilo Cruz Mamani, que postulaba con el partido Juntos por el Perú para el distrito de Mollebaya . Este declaró que trabajó como director técnico de fútbol, pero no declaró esos ingresos en el apartado respectivo. Al personero legal no le quedó de otra que aceptar la omisión y fue excluido.

El JNE tiene varias resoluciones de tachas pendientes. Esperan candidatos como Héctor Herrera y Rosario Paredes, quienes van a la región con Arequipa Avancemos y Somos Perú, respectivamente. Hay 11 procesos pendientes de resolver.