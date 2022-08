Forsyth retó a debatir a Urresti: Vamos a Collique. No te asaltarán, yo te defenderé

George Forsyth, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, retó al también postulante al sillón municipal Daniel Urresti a un debate en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales. Esto ocurrió el último domingo. En dicho encuentro también participó Rafael López Aliaga; sin embargo, se ausentó el exministro.

Rafael López Aliaga y George Forsyth expusieron sus ideas sobre inseguridad ciudadana y congestión vehicular en “Cuarto poder”. En ese sentido, la ausencia de Daniel Urresti fue resaltada por uno de los candidatos al sillón municipal.

El exburgomaestre de La Victoria se refirió a la falta de Urresti y lo calificó de “temeroso”, ya que no estuvo en la exposición de ideas de los candidatos a la alcaldía.

“Parece que no le importa dar sus ideas a Lima. Señor, yo no soy el cuco, no te corras. Tú dime dónde y cuándo y yo estaré ahí. En Collique (Comas) si quieres; no te preocupes que no te van a asaltar, yo te voy a cuidar” , dijo el candidato a la alcaldía de Lima.

Tras sus declaraciones, la periodista Sol Carreño y el también candidato López Aliaga no sostuvieron la seriedad y atinaron a reírse. “Gracias señor Forsyth por hacernos sonreír (risas)”, expresó la conductora del espacio periodístico.