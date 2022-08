Elecciones 2022: López Aliaga y Forsyth exponen sus proyectos de transporte para la alcaldía de Lima

Este domingo 28 de agosto se realizó el primer debate por la alcaldía de Lima a poco más de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El evento organizado por América Televisión y Canal N contó con la participación de los candidatos Rafael López Aliaga y George Forsyth.

El debate electoral tuvo cuatro temáticas a exponer. Seguridad ciudadana, infraestructura y transporte, programas sociales y gestión y corrupción son los temas que ambos candidatos respondieron la noche del domingo. Por su parte, el líder en las encuestas, Daniel Urresti de Podemos Perú, recibió la invitación de los organizadores; sin embargo, decidió no participar en el evento.

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Urresti encabeza las preferencias con un 25,4%. Rafael López Aliaga de Renovación Popular es el segundo en disputa con un 22% y Forsyth Sommer de Somos Perú cuenta con un 13,3% de apoyo en la capital.

El candidato de Renovación Popular, señaló que le dedicaría el 10% del presupuesto de la municipalidad a las ollas comunes y comedores populares. “Vamos a exigir que el 10% vaya a las ollitas comunes, a los vasos de leche, a los comedores populares porque se están partiendo de hambre hoy”, afirmó tras criticar al Gobierno y a la corrupción en general como impedimento para un desarrollo sostenible.

Asimismo, López Aliaga detalló que su plan Lima Potencia Mundial incluye un plan provisional para los mototaxis. Además, dijo que un ‘shock’ económico es factible y generará trabajo. “Yo creo que Lima necesita un gerente, yo he gerenciado 10 mil personas”, acotó.

Esta es la primera oportunidad en la que Rafael López Aliaga y George Forsyth postulan a la alcaldía de Lima metropolitana y reemplazar en el cargo al actual burgomaestre Miguel Romero Sotelo. En el caso de Urresti Elera es su segunda contienda tras su fallido intento en el 2018.

Por otro lado, desde Somos Perú, Forsyth precisó que su propuesta Lima 500 contempla enseñarle a los jóvenes inglés, alemán, chino, entre otros para darles la oportunidad de “recibir a los turistas”. También dijo que establecerá un acuerdo con el Minagri para recuperar ríos y reforestar cerros. “No vamos a entregar nuestra ciudad a los que siempre nos dicen mentiras”, sentenció.

El ex alcalde La Victoria también aprovechó en dedicarle sus últimos minutos a su contendor ausente, Daniel Urresti.

“Qué pena que hoy no se encuentre el señor Daniel Urresti presente. Parece que no le importa dar sus ideas a Lima. Señor, yo no soy el cuco. No te corras. Tu dime dónde y cuándo. A qué hora. Ahí voy a estar. Collique en Comas, si quieres. Y no te preocupes, no te van a asaltar. Yo te voy a cuidar”, concluyó Forsyth entre las risas de todos los panelistas.