Corvetto de ONPE: debemos quitarnos el sambenito del fraude con información veraz

Por: Roberth Orihuela

Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aceptó que no se prepararon para la campaña de desinformación “del supuesto fraude” en las elecciones generales de 2021.

En un seminario para periodistas de Arequipa, el funcionario explicó que ese ataque de ciertos sectores de la política, influencers y ciudadanos, no lo esperaban. Reconoció que el efecto resultó demoledor, una noticia falsa corre seis veces más rápido que la verdad, dijo.

Los resultados de la segunda vuelta del proceso electoral de 2021 dieron como ganador a Pedro Castillo Terrones. Fuerza Popular de Keiko Fujimori se negó a aceptar el escrutinio e impulsó una campaña de desinformación alegando un fraude electoral promovido por las autoridades electorales, principalmente la ONPE.

Había varias versiones para sostener esa tesis. Por ejemplo, que votaron los muertos y niños que no tenían mayoría de edad . Sobre esas acusaciones Lía Calderón Romero, directora del Registro Electoral de Reniec, aclaró que en las elecciones de 2021 el padrón se cerró en octubre de 2020 , tal como lo indica el cronograma. Durante ese periodo hasta la segunda vuelta no se puede depurar a los fallecidos, por eso muchos de ellos seguían apareciendo y se denunció “que habían votado” Sobre los DNI’s amarillos, señaló que a nivel nacional 78.967 adultos aún mantienen este documento. No tramitaron el que identifica a los adultos (azul). Eso generó confusión y se dijo que “niños habían votado”.

Corvetto Salinas recordó la postura del artista Pedro Suárez Vértiz, quien se unió a la campaña #QueremosVerLosVotos. La ONPE informó que las balotas de votación eran destruidas tras el conteo y que los ciudadanos eran libres de revisar las actas electorales, porque son del escrutinio público. Hay hasta cinco copias que validan esos resultados.

Sin embargo, la avalancha de desinformación afectó tremendamente la imagen de los organismos electorales. Tanto así, que el mismo Corvetto Salinas fue agredido por un ciudadano al interior del Club Regatas de Chorrillos.

“Organizamos un proceso electoral para cuidar a la ciudadanía del virus. No estábamos preparados para una denuncia de fraude”, acotó Corvetto Salinas. Este explicó que a partir de entonces la Onpe implementó un equipo de Fact-Checking (revisión de noticias) para hacer frente a la desinformación. Lo harán en estas elecciones regionales y municipales.

“Lo cierto es que la ciudadanía no tiene que saber todo con respecto a un proceso electoral. Pero deben estar seguros de que trabajamos lo mejor posible.

La estrategia

“Lo único que podemos hacer, para quitarnos el sambenito del fraude es informar. Lamentablemente, luego de las elecciones nuestro presupuesto, se reduce y no podemos hacer publicidad por los medios de comunicación, pero tenemos otros canales”, explicó Corvetto.