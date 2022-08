Elecciones 2022: desafíos y dudas en propuestas para Lima en el sector transportes

Cualquier cambio que se quiera realizar en Lima en materia de transportes debe tener en cuenta a un protagonista que no existía en comicios anteriores, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Dos expertos en el tema Transporte, Luis Quispe Candia, de Luz Ámbar; y Lino de la Barrera, del Cidatt; precisan que la mayor parte de lo que están ofreciendo los candidatos en esta materia no le compete al municipio sino a la ATU, que gestiona el sistema interconectado de ambas provincias. Aunque, como sostiene De la Barrera, “el municipio puede pedir que la ATU le delegue la realización de determinadas obras”.

Para Quispe Candia, “hay un gran desconocimiento de las competencias. El alcalde no tiene nada que ver en transporte. Su competencia es tránsito, no transporte”. Y agrega que la mayoría “está hablando de buses, del Metropolitano y nuevas rutas y eso no tiene nada que ver con la municipalidad provincial. La infraestructura vial, eso sí es competencia del alcalde”.

Hay dos candidatos que se refieren a la ATU. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) dice: “Reformularé el sistema de transporte, a través de la ATU, priorizando el uso de transporte público (en varias modalidades) y ciclovías”.

El más frontal y crítico contra la ATU es el candidato Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), quien, por ejemplo, en lo que se refiere a la Carretera Central, señala que “la ATU ha demostrado su total inutilidad al mantenerla cerrada, pese a que, desde setiembre del 2021, ya no se hacen obras”. Alegría además dijo a La República que en el caso de los teleféricos en SJL y Lurigancho hay ‘mala voluntad’ de la ATU. “Ella (María Jara, presidenta de la ATU)) tardó dos años en aprobar el perfil del alcalde Muñoz. No se puede tardar tanto en aprobar el perfil de lo que será la obra”, agregó.

Peajes y teleféricos

Otro tema al que se han referido tres candidatos es el de los peajes. George Forsyth (Somos Perú) aseguró que “no vamos a permitir que los peajes sigan lucrando del bolsillo de todo nosotros”. López Aliaga plantea en su plan de gobierno recuperar o renegociar las concesiones de los peajes de Lima. Y Gonzalo Alegría propone anular los peajes en zona urbana, “sin costo o minimizando una posible multa de arbitraje internacional”.

Al respecto, el experto Lino de la Barrera recalca que el tema de los peajes se encuentra en arbitraje y “todo tiene que pasar por el tribunal arbitral”.

Otra propuesta en la que coinciden los postulantes a Lima es la de los teleféricos.

López Aliaga plantea instalar un sistema de teleféricos que conecten San Juan de Lurigancho a Comas. Daniel Urresti (Podemos Perú) ofrece crear el teleférico Independencia (Estación Naranjal) y San Juan de Lurigancho (Estación San Carlos). Y Alegría apunta a impulsar los teleféricos SJL y El Agustino.

Teleférico que conecte el cerro San Cristobal con la capital ha sido propuesto en varias ocasiones. Foto: El Peruano

Lino de la Barrera cree que es un proyecto muy útil, “sobre todo, el teleférico que iría desde la estación del metro en Bayóvar hasta la estación del Metropolitano en Naranjal”.

López Aliaga plantea además un tranvía en la avenida Universitaria, que una San Martín de Porres con Carabayllo y una vía expresa aérea sur de la Javier Prado a Villa El Salvador.

Techar la Vía Expresa

Forsyth plantea el techado de la Vía Expresa de Paseo de la República para generar nuevos espacios verdes. Para el experto Quispe Candia no es novedad. “Hay dos o tres que quieren techar la Vía Expresa. Lo vengo escuchando desde hace tiempo. Primero, no es tan sencillo. Unos quieren áreas verdes, otros poner carriles para sus vehículos”.

Omar Chehade (APP) alista la construcción de funiculares en la Costa Verde para el acceso a las playas y crear corredores nuevos de transporte público masivo, integrando el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima. Urresti ofrece un anillo vial periférico norte y, con inversión privada, estacionamientos subterráneos en parque Las Malvinas, alameda Chabuca Granda y plaza La Cultura.

“Hay varios planes de anillos viales que son útiles, pero el fondo es que las obras no tienen que estar divorciadas de lo que se quiere para la ciudad. Se debe decir qué plan director tienen para la Lima del futuro”, concluye De la Barrera.

Ofrecer en campaña es fácil

Luis Quispe Candia, experto ONG Luz Ámbar

Los planteamientos de la mayoría están fuera de lugar. Ofrecen grandes obras civiles y hacerlo en tiempo de campaña es fácil, pero ejecutarlas es difícil. Al final no se cumplen. ¿Qué necesita Lima? Implementar cámaras y control de velocidad. Dicho de otro modo el Smart City. Se necesitan semáforos inteligentes, cámaras de velocidad y seguridad. Es lo urgente. Hay solo dos partidos que lo plantean y uno de ellos es del lápiz, que habla de implementar semáforos. Para los Smart City quizás se necesite la intervención del Gobierno, pero sí lo puede hacer la municipalidad como lo está haciendo Miraflores.