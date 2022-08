López Aliaga: Creo que Daniel Urresti “está siendo financiado por Castillo y Cerrón”

A dos meses de las Elecciones 2022, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, según la última encuesta de Ipsos, lideran la intención de votos para la alcaldía de Lima con un 26% y 22%, respectivamente.

El candidato de Renovación Popular criticó a su contrincante político por apoyar al Gobierno de Pedro Castillo. De acuerdo al aspirante del sillón municipal, Daniel Urresti “está siendo financiado por Castillo y Cerrón”, ya que “su sueldo como retirado” no es suficiente para su campaña electoral.

López Aliaga sostuvo que José Luna Gálvez no estaría apoyando económicamente a Urresti, puesto que los graves problemas judiciales han provocado el embargo de sus activos.

PUEDES VER: Fiscal acusa a Yenifer Paredes de fabricar su entrega

“Hay una fuerza poderosa detrás de Urresti, tiene una publicidad espectacular y no sé francamente cómo hace. En redes sociales invierte cientos de miles de soles. No es normal para un general retirado”, aseveró; sin embargo, no presentó ninguna prueba.

Para él, todo está sustentado en el silencio del candidato de Podemos Perú sobre Pedro Castillo.

“Si hay un debate, si me da la cara, voy a preguntarle por qué defiende a Castillo”, dijo. Según el empresario, Urresti “es cómplice” del Gobierno de turno.

En otro momento de la entrevista, Rafael López Aliaga negó que haya ingreso a la política para hacerse “millonario”: “Yo entré para servir y cubrir las necesidades más básicas de la gente más pobre de Lima”.

En ese sentido, mencionó que está capacitado para combatir los problemas que aquejan a la capital del Perú. “Me he preparado más de 40 años para gobernar”, acotó. Asimismo, adelantó que ya está en la búsqueda de un candidato presidencial.

Para el político, es fundamental buscar una persona de consenso para que, en consecuencia, las fuerzas democráticas lleven una sola candidatura.

De llegar a la Municipalidad de Lima, López Aliaga afirmó que terminaría su mandato y no renunciaría a la alcaldía para postular en las Elecciones 2026.

PUEDES VER: Gobernadores y sociedad civil dan 30 días a Ejecutivo y Congreso para solucionar crisis

Por otro lado, se refirió a la presunta deuda con la Sunat, la cual se habría incrementado, según un informe del diario La República. El candidato por Renovación Popular mencionó que se trata de una “difamación”.

“Yo no le debo nada a nadie (...) La empresa que se menciona es una empresa donde yo no tengo acciones (Peruval Corp. S.A.). Hace varios meses, hemos enviado cartas a la Sunat”, comentó.