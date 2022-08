Juan Dupuy vs. Jefferson Velazco: ¿qué proponen para los vecinos de Ate?

Ate, uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, tiene más de 700.000 habitantes. Esta jurisdicción se caracteriza por el alto índice de contaminación a causa de la quema de combustible. Jefferson Velazco, de Renovación Popular, y Juan Dupuy, de Podemos Perú, buscan ganar la alcaldía en las Elecciones 2022 para combatir este y otros problemas.

Tu propuesta en un minuto

Seguridad ciudadana

Juan Dupuy indicó que Podemos Perú tiene como prioridad la lucha contra la inseguridad ciudadana. Daniel Urresti, quien postula a la alcaldía de Lima por el partido de José Luna Gálvez, ha planteado, según Dupuy, un plan de seguridad ciudadana que será frontal contra la delincuencia. Su gestión priorizará la tecnología como un apoyo fundamental. Implementarán el botón del pánico, y comprarán vehículos y drones.

Jefferson Velazco, de Renovación Popular, resaltó que anteriores gestiones han dedicado menos del 7% del gasto público para combatir la inseguridad. De llegar al Municipalidad de Ate, el candidato se comprometió a duplicar el presupuesto para, de esta manera, activar escuadrones de respuesta rápida donde habrá siete efectivos policiales y 14 serenos en cada sector del distrito.

Infraestructura de la ciudad

Pistas, veredas, lozas y muros de contención son algunos de los proyectos que Juan Dupuy pondrá en marcha. El candidato de Podemos Perú aseguró que el presupuesto municipal debe ser redirigido para la inversión de la infraestructura. Dupuy también anunció que impulsará la construcción de un teleférico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El candidato de Renovación Popular se comprometió a remplazar “la tierra y el polvo con pistas”. Agregó que su gestión construirá áreas recreativas seguras y accesibles para todos los vecinos de Ate.

Cuidado del medio ambiente

Dupuy señaló que Ate posee 350 parques, de los cuales el 80% no tiene áreas verdes, por lo que su gestión invertirá de manera significativa en este rubro. Agregó que, dentro de su plan de gobierno, se encuentra la reforestación.

Velazco indicó que convertirá a Ate “en el pulmón de Lima”. Para ello, propone plantar más de 100.000 árboles en las laderas del distrito. El candidato de Renovación Popular también anunció que pondrá en marcha un plan de economía verde.

Entre candidatos

Juan Dupuy a Jefferson Velazco: ¿qué opina sobre la actitud poco colaboradora y obstruccionista de Rafael López Aliaga? ¿No debemos pensar primero en el país antes que en los apetitos políticos?

Velazco indicó que sería un error no pronunciarse sobre los presuntos actos de corrupción que involucran al presidente Pedro Castillo. El candidato de Renovación Popular recriminó a Juan Dupuy que Podemos Perú sea uno de los partidos políticos que blinda al Gobierno.

“Somos la única fuerza política que dice que no deben haber corruptos en la dirección. Si uno es gobernante, es para resolver problemas y no para acrecentarlos. Nada de eso se ha visto en el Gobierno del señor Castillo, quien ha sido blindado por ‘Los Niños’ de Acción Popular, por Podemos Perú y Somos Perú. No toleramos la corrupción”, respondió.

A su turno, Juan Dupuy aclaró que Podemos Perú “no está haciendo ningún tipo de cogobierno ni alianza” con el Gobierno central. “Nosotros no nos casamos con la corrupción”, declaró.