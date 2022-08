Candidatos a la alcaldía de Lima ofrecen algo que no les compete

El transporte urbano es uno de los problemas más importantes que soporta Lima. Así lo entienden también los candidatos a ocupar el sillón municipal, quienes se han propuesto solucionarlo con una serie de obras. Sin embargo, el presidente de Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, señala que la mayoría de ellos está ofreciendo falacias.

“La mayoría de partidos está ofreciendo algo que no les compete. El transporte urbano pertenece a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), no está a cargo de la municipalidad. De modo que eso muestra el absoluto desconocimiento de su propia competencia. El transporte urbano, excepto los teleféricos, es competencia de la ATU, de modo que ordenar esto o lo otro está fuera de lugar”, estima el especialista en el tema.

Sobre propuestas de infraestructura vial, que reconoce como competencial del alcalde, menciona la construcción de un túnel que iría del norte al centro de Lima, pero que no especifica si va a ser para tren o para vehículos. Luis Quispe aclara que ese tramo ya está establecido en una de las vías del Metro, de modo que ya hay una red de trenes proyectada.

Para el presidente de Luz Ámbar, los ofrecimientos que tienen sentido están referidos a la implementación de semáforos, a la instalación de cámaras de control de velocidad y obviamente cámaras de seguridad.

“¿Qué es lo que necesita Lima con urgencia? Es lo que he estado planteando desde hace mucho tiempo: la implementación de cámaras y control de velocidad. Dicho de otro modo, el smart city que se está implementando en Miraflores, entiendo que con lectores faciales. Es lo que se necesita”, sostiene.

En cuanto a los semáforos, explica que Lima tiene 400 intersecciones semaforizadas con fibra óptica, de las 1400 intersecciones que hay. Las 400 son las únicas que están habilitadas para implementar semáforos inteligentes, que aún no tenemos. Considera que, mientras no tengamos cámaras en la ciudad, nada será controlado ni la seguridad ciudadana ni la seguridad vial.

“El alcalde no tiene nada que ver en transporte. Su competencia es tránsito, que tiene que ver con las vías, tiene que ver el semáforo, el control de velocidad, tiene que ver con mejorar la infraestructura de señalización, tal vez cambiar de sentido a algunas avenidas, Lamentablemente, los planteamientos de la mayoría están fuera de lugar. Cómo es posible que un candidato a la alcaldía de una ciudad de 10 millones de habitantes no conozca cuál es su competencia. Eso es gravísimo”, cuestiona.

En esa línea, recomendó seguir la tendencia que se está imponiendo en el mundo con el nuevo concepto de movilidad que prioriza al peatón, quien debe tener mejores espacios, veredas más amplias, semáforos para cruzar las calles y señalización de cruceros peatonales. Antes, los vehículos estaban primero. Por eso en las ciudades se hacían pistas amplias, corredores, entre otros.