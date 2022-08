Juan Carrasco denuncia “entrampamiento legal” a su candidatura en Lambayeque

Tras participar del pacto ético electoral en la región Lambayeque, Juan Carrasco Millones, quien postula con el partido Juntos por el Perú al Gobierno regional, denunció un “entrampamiento legal” por parte del Jurado Especial de Elecciones.

“Están afectando derechos fundamentales. Hay un linchamiento procesal a mi postulación. Pido que me dejen participar, porque nos corresponde. He tenido tres resoluciones de improcedencia, inadmisibilidad, favor de tachas y la última que no me han dejado apelar”, manifestó a los medios de comunicación.

Carrasco refirió que la entidad no quiere que participe de la contienda electoral y que tiene conocimiento de que “el presidente (del JEE) ha estado llamando para que saquen la resolución. Tenemos una grave afectación y esto tiene que ser denunciado a nivel nacional”.

Asimismo, indicó que el Jurado Especial de Elecciones en Lambayeque no está bien conformado, pues, de acuerdo a sus declaraciones, presenta personal que no están bien capacitado y que ha sido recibido por la modalidad virtual. “Este es el conocimiento que tenemos y es por la falta de experiencia que que se cometen este tipo de errores”.

A su vez, resaltó que hay candidatos que tienen fuertes acusaciones y condenas por corrupción que ya han salido a la sociedad, y que la entidad en mención les permite participar sin ningún tipo de filtro. “Estamos participando limpiamente. Casi un mes y medio que estoy en este entrampamiento, cada tacha cuesta alrededor de 4.000 soles”.

Finalmente, sostuvo que continúan siendo candidatos y que están a la espera del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Vamos a acudir a la vía judicial para el resultado de la queja que tenemos”.