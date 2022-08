Puno: excandidato cuestiona a Javier Ponce por cambiar de movimiento político

Puno. El excandidato al Gobierno regional por Poder Andino, Alexander Flores Pari, acusó al aspirante del sillón municipal de Puno Javier Ponce Roque de ser una vedette de la política porque en cada proceso electoral cambia de movimiento con tal de llegar al poder municipal. Consideró que debería retirarse de la política porque la ciudadanía no lo quiere por sus pérdidas consecutivas en cuatro procesos electorales. Ponce es candidato desde 2006 a la fecha.

Flores reveló que invirtió en su campaña de 2018. Dejó entrever que no tenía recursos y ahora le sorprende que posea hasta “camioneta”.

“(Javier Ponce) es una vedette política. En dos campañas, ha ido conmigo. Lo hemos apoyado (económicamente). Ahora tiene camionetas nuevas, ¿de dónde? Pareciera que no quieren ser alcaldes, pareciera que quieren ser lobistas. (Javier Ponce), si la gente no te quiere, no te quiere, entiende pues”, dijo.

PUEDES VER: Los Sikuris hicieron vibrar a Puno desde Apu Cancharani

Alexander Flores cuestionó qué va a hacer de dicho candidato si es que pierde nuevamente las elecciones. “¿Van a seguir colocando a regidores de oposición para vivir ahí gratis?”, se preguntó el exaspirante al sillón regional tras ser retirado de contienda por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).