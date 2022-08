Candidatos tachados y excluidos esperan que JNE los vuelva a carrera

Los candidatos a las elecciones regionales y municipales de octubre que fueron tachados o quedaron excluidos en primera instancia, tienen su última esperanza en lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ayer venció el plazo para el pronunciamiento de los jurados electorales especiales y hasta el 2 de setiembre, el máximo ente electoral deberá decidir.

En Arequipa, en el plano regional, al cierre se conocen dos tachas fundadas contra candidatos a consejeros regionales . Por Arequipa, Tradición y Futuro (ATyF), Rubén Keyvi Riega Cruz quedó fuera por no declarar una sentencia por violencia familiar del 2016. En la tienda de Fuerza Arequipeña, Ana Mercedes Zúñiga Medina (Fuerza Arequipeña) no consignó dietas que percibía como ingresos.

En cuanto a las alcaldías, Benigno Cornejo (Arequipa Cornejo) fue tachado del sillón provincial de Arequipa, por no consignar en su hoja de vida ingresos como gerente de Inversiones El Sillar S. A.

En las postulaciones distritales, las tiendas de ATyF y Juntos por el Desarrollo tienen la mayor cantidad de aspirantes tachados en primera instancia. Por ATyF, Manuel Vera quedó fuera en Cerro Colorado por no indicar una sentencia indemnizatoria.

En la misma tienda del portal y el león, el aspirante al sillón de José Luis Bustamante y Rivero (JLByR) Ronald Ibáñez, no consignó una sentencia por una deuda económica. En Mariano Melgar, Sergio Gonzáles colocó en su experiencia laboral una razón sin RUC. Y en Sachaca Evaristo Calderón mostró una incongruencia de ingresos por 3579.20 soles.

Mientras que, en Juntos por el Desarrollo, por Cayma quedó tachado Rodolfo Aquepucho, por no colocar fecha y hora en su declaración. En Bustamante, Jimmy Ojeda tiene dos tachas por no declarar su experiencia laboral del 2021 en la Municipalidad de Yanahuara. Y que en Yarabamba, Manuel Aco no detalló la titularidad de acciones.

En la región Tacna hay una tacha contra el movimiento regional Siempre Tacna de Mario Ruiz Rubio.

Y en el distrito de Gregorio Albarracín (que tiene el mayor número de candidatos en toda la región, 15 en total), la única lista con una tacha en trámite es la de Juntos por Tacna, liderada por Artemio Mulluni Nin.

Vale recordar que la tasa para presentar una tacha contra un candidato provincial y distrital es 25% de UIT o 1150 soles. Para tachar un gobernador la suma es de 1 UIT o 4600 soles.

Fuera de carrera

En la provincia Puno, se conoce que hay 15 candidatos a regidores que fueron excluidos por omisión de sentencias, mientras que 7 quedan fuera por no declarar bienes y rentas . Y otros 8 quedaron improcedentes por diferentes razones.

En Cusco, en el plano regional, el Frente Regional Túpac, fue declarada improcedente en primera instancia. Para la provincia Cusco, 8 listas (de un total de 9) ya superaron el proceso de tachas. Y de las 600 listas distritales en toda la región, 535 ya pasaron el periodo de tachas.

En la región Arequipa, al momento 5 listas (de 88) a las alcaldías provinciales están como improcedentes, mientras que 60 planchas distritales (de 715) son improcedentes.

Contraloría pide a electores informarse ante comicios

Mediante un comunicado, el gerente regional de Control de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán, exhortó a los electores a emitir un voto informado el 2 de octubre, cuando se desarrollen las elecciones regionales y municipales.

El funcionario recordó que la entidad habilitó una plataforma digital denominada “En estas elecciones tú tienes el Control”, que permitirá acceder a las declaraciones juradas de intereses de los candidatos, así como las declaraciones juradas de bienes y rentas. Asimismo, se podrá conocer si los postulantes están incluidos en algún informe de control pasado (en caso hayan sido funcionarios o autoridades),

Hasta el 2 de setiembre, los aspirantes deben presentar su declaración jurada de intereses.