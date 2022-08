Puno: Candidato Rogel Machaca que no reportó sentencia pretende inducir a error a JNE

Puno. Rogel Belardo Machaca Huanca, candidato a la Municipalidad Distrital de Vilquechico, en la provincia de Huancané, por el movimiento Reforma y Honradez por más obras, pretende inducir a error al Jurado Electoral de Huancané.

Este organismo electoral, hasta el 18 de agosto, tiene plazo para pronunciarse por la exclusión o no del candidato debido a que no registró en su hoja de vida una sentencia condenatoria por delito doloso por obligación de dar suma de dinero.

El aspirante al sillón municipal no informó la sentencia emitida mediante Resolución N°294-2015/CI del 30 de julio de 2015 en el expediente 01191-2015-0-2111-JP-CI-04. La causa se originó por un proceso de obligación de dar suma de dinero. La jueza Verónica Tuco Zúñiga ordenó que Rogel Belardo Machaca Huanca y su esposa Sonia Silvia Quispe Mendoza paguen S/ 22.804 a la Caja Tacna.

El Jurado Electoral de Huancané, mediante Resolución N° 00328-2022-JEE, le solicitó sus descargos. En sus alegatos de defensa, Rogel Belardo Machaca aseguró que nunca tuvo conocimiento del proceso. La información no se ajusta a la verdad.

El aspirante al sillón municipal de Vilquechico, también postuló a dicho municipio en las elecciones de 2018, pero fue excluido porque no reporto otra sentencia por un proceso similar que se ventiló en el expediente N° 00800-2015-0-2111-JP-CI-03. Dicha causa se le notificó en su dirección real ubicada en el Jirón Lago Mz “L”, Lote “11″ urbanización Sillustani, en la ciudad de Juliaca.

La República pidió información pública al Poder Judicial y esta institución informó que el expediente 01191-2015-0-2111-JP-CI-04, también fue notificado en el jirón Lago Mz “L”, Lote “11″, urbanización Sillustani, en la ciudad de Juliaca. Es decir, tenía conocimiento del proceso. Especialistas del caso hicieron públicas las notificaciones.

Sin embargo, Belardo Machaca Huanca presentó copia sin sello de recepción de una aparente demanda por nulidad de cosa juzgada fraudulenta al Poder Judicial de Juliaca, alegando que nunca le notificaron del proceso. Según expertos, sería una cortada para sembrar duda.

Rogel Belardo Machaca alega de que la sentencia no informada debería ser consignada en su hoja de vida como “Anotación Marginal”, solicitud que formuló el 1 de agosto de 2022.

Sin embargo, este trámite lo realizó luego que los medios de comunicación informaran que el candidato escondió una sentencia. Además, desde el 20 de julio había un pedido formal de exclusión.

Para el especialista en derecho electoral José Villar, el candidato pretende inducir al peor error al Jurado Electoral de Huancané.

“El señor sabe que tiene una deuda, y una sentencia que escondió. No informar la sentencia es exclusión. El argumento de que no sabía del proceso es falso. Se le notificó en el mismo domicilio en el que surtió efecto otro proceso similar. La demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es una leguleyada. Solo buscan sembrar dudas apelando a la mentira. Sobre el pedido de anotación marginal, es una leguleyada. Hace este pedido luego que los periodistas pusieron al descubierto que escondió una sentencia y encima había un pedido de tacha en curso. El Jurado no puede dejarse sorprender de esta manera”, dijo.