JNE da luz verde candidaturas que tenían condición de improcedentes

Zaida Tecsi y Liz Ferrer

El alcalde de Yanahuara Anghelo Huerta se inscribió como primer regidor en la lista de Unidos por el Gran Cambio que postula a la municipalidad provincial de Arequipa. Sin embargo, cuando se registró la fórmula en el Jurado Electoral Especial, se convirtió “en postulante a la alcaldía”.

El órgano electoral declaró la improcedencia de la lista. La última palabra la tenía el Jurado Nacional de Elecciones que no tuvo tiempo de someter a audiencia el caso y el martes pasado emitió una resolución que en líneas generales dice: deben admitirse todas las postulaciones observadas, cuyas apelaciones no pudieron verse en audiencia, la fiscalización seguirá durante el proceso electoral.

“Devolver a los JEE de origen los expedientes de apelación referidos a la calificación de fórmulas y listas de candidatos de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 que no fueron comprendidos en las audiencias públicas hasta el 1 de agosto, debiéndolos tener en la condición de admitidos, sin perjuicio de la fiscalización que corresponde ”, señala la resolución.

El acuerdo dispuso además, que los JEE publiquen hasta ayer las listas admitidas y las devueltas, es decir, las improcedentes que no fueron confirmadas.

Según el cronograma electoral, el 3 de agosto es la fecha máxima para la publicación de las listas recibidas. Esa sería la razón de la polémica decisión del JNE. Según los especialistas, la publicación de listas no impide la fiscalización de hojas de vida y posterior exclusión hasta el 18 de agosto

Para el especialista en Derecho Electoral, Óscar Matuti, el acuerdo del pleno del JNE no es lo más técnico, pero no había otra salida . “Entendemos que es una decisión ante el agotamiento y la falta de recursos humanos. Hemos visto que han hecho sesiones maratónicas, pero no había otra salida que dar el beneficio de la presunción a las listas que no lograron audiencia”, explicó. Dijo que no es la primera vez que se aplica la medida ante la falta de tiempo. “En el 2018 también se aplicó con el doctor Ticona”, agregó.

Matuti aclaró que la admisibilidad de los candidatos que apelaron solo se aplica a la primera etapa, es decir para los improcedentes observados en el momento de la inscripción. No beneficiará a quienes ya tienen resoluciones de confirmación de fallo o fueron excluidos de la contienda electoral por tachas.

Los beneficiados

En Cusco, la medida benefició a 12 listas. El presidente del JEE Cusco mencionó que la mayor parte de las apelaciones ya fueron resueltas antes del 1 de agosto y que las que fueron devueltas para su admisión forzada son pocas.

Las ocho listas para la municipalidad provincial del Cusco ya están inscritas oficialmente, así como ocho fórmulas para el gobierno regional, sin embargo, la novena de Edgar Ochoa de Frente Regional Túpac aún está improcedente y está a la espera del recurso de amparo electoral. Se trata de un proceso que queda al margen de la última disposición del JNE.

Desde Tacna se elevaron al Jurado Nacional de Elecciones 21 expedientes de apelación , pertenecientes a listas que fueron declaradas improcedentes por el Jurado Electoral Especial. En nueve de esos casos se realizaron audiencias y en otros cuatro se desestimaron las apelaciones. Por lo tanto, ocho listas no fueron atendidas, y ellas serán beneficiadas con la nueva disposición del jurado. Es decir, serán publicadas como listas admitidas aunque estarán sujetas a tacha.

Consejeros de Arequipa se van de licencia

El número de integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) nuevamente se reducirá. Esta vez no por implicados de la organización criminal “Los Hijos del Cóndor”, sino por las Elecciones Regionales y Municipales del 2 de octubre. Los consejeros Silvio Arias Villa, Miguel Guzmán Hinojosa, la accesitaria Tecla Huanca Maque y Tomás Ayñayanque Rosas pidieron licencia del 2 de setiembre al 2 de octubre. Mientras que el accesitario Tulio Navarro Neyra por el lapso del 2 de agosto hasta el 2 de octubre para lanzarse a la alcaldía provincial de Caravelí. En el caso de Harberth Zúñiga desistiría de su solicitud al rechazarse su inscripción. Con ello de los 14 consejeros se reduciría su número a 9.