Cusco: audio bomba revela que pedían plata para campaña de alcalde

Por: Zaida Tecsi y Alexander Flores

Un audio bomba remeció el distrito de Wanchaq de la ciudad imperial. El jefe de la policía municipal pedía dinero mensual a sus trabajadores para supuestamente apoyar la candidatura del actual alcalde, William Peña , quien busca seguir en el cargo. El burgomaestre negó ser parte del aprovechamiento y confirmó la salida del trabajador.

En el audio difundido por las redes sociales se escucha al hasta ayer jefe de serenazgo, Gonzalo Gamarra Tinajeros, decir que a los serenos les correspondía apoyar la campaña de Peña con S/75 cada mes y que la “colaboración” era de acuerdo a la escala remunerativa. “Nuestra autoridad tiene pretensiones de (seguir) siendo alcalde y todas las personas a las que se les está dando la oportunidad, vamos a apoyar con S/ 75, las personas que ganen más de S/ 2000 van a poner S/ 150″.

También se oye decir a Gamarra que, la contribución a la campaña del alcalde, les permitirá mantenerse en sus puestos de trabajo hasta diciembre . Una de las trabajadoras cuestiona “¿quién nos asegura que nos contraten?”, a lo que Gamarra contesta: “Salga o no salga, nosotros vamos a estar hasta diciembre, el compromiso de apoyar es ese, y si no continúas, me denuncias”, se escucha.

La República buscó la versión del alcalde quien aseguró no estar inmiscuido en dichos actos y que los cobros fueron iniciativa personal del funcionario. " Soy un tipo honorable, honesto. Jamás he pedido ni 10 céntimos a ningún trabajador”, expresó.

El candidato del Frente por la Esperanza confirmó la renuncia de Gamarra. Señaló que en el informe reconoce su culpa “(El trabajador) manifiesta que el alcalde no tenía conocimiento de esa reunión y que lo hizo a título personal y que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Qué bueno que las personas sepan reconocer que se han equivocado”, mencionó.