Elecciones regionales del 07 de octubre serán entre 7.00 am a 5.00 pm

Cusco. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto, anunció en Cusco el nuevo horario para votar en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre. Las mesas funcionarán desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

También señaló que se instalará una mesa por aula o salón dentro de los locales, es decir, se reducirá la aglomeración de electores 4 veces más dentro de los lugares de sufragio.

Además, Corvetto confirmó que el carnet de vacunación no será un requisito para votar. Explicó qué la decisión se tomó en base a una opinión legal del Ministerio de Salud en julio pasado.

PUEDES VER: Candidatos de Arequipa y Cusco quedan fuera de carrera electoral