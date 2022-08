Tacha contra Rohel Sánchez, candidato a gobernador, es extemporánea, según representante de Yo Arequipa

Por: Roberth Orihuela

El representante legal del movimiento regional Yo Arequipa, José Suárez Llerena, aseguró a La República que la tacha presentada contra la candidatura de Rohel Sánchez, quien aspira a llegar al Gobierno Regional de Arequipa, es extemporánea y no tiene fundamento. Además, acusó que habría intereses ocultos tras la interposición de la solicitud de tacha y que esta busca generar confusión entre los electores.

Suárez Llerena explicó a este medio que el reglamento de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 señala que el periodo de tachas culmina tres días después de que se publica la resolución de admisibilidad de las listas.

En el caso de la plancha regional de Yo Arequipa, esto pasó el 27 de julio. Por ese motivo, el último plazo para interponer la tacha era el 31 de julio, pero la tacha se presentó el 1 de agosto.

Además, indicó que los argumentos de la tacha presentada se basan en que el estatuto de Yo Arequipa señala que un candidato no puede tener menos de seis meses inscrito en la agrupación y que Rohel Sánchez no cumple este requisito. Pero Suárez Llerena dijo que, cuando se hicieron las elecciones internas, el estatuto de Yo Arequipa no estaba aprobado y usaron la norma general del Jurado Nacional de Elecciones.