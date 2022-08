Cusco: Perú Libre logra inscribir lista regional y candidato provincial de APP queda fuera

A dos meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, unos ingresan y otros se van de la carrera electoral en Cusco. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación de Saúl Sánchez, candidato al Gobierno regional del Cusco por el partido político de Perú Libre. Contrariamente, calificó de infundada la apelación de Luis Flórez García, candidato a la municipalidad provincial por el partido de Alianza Para el Progreso.

En el caso de Sánchez, el candidato no logró presentar su solicitud de inscripción virtual hasta el 17 de junio, fecha límite que incluía la prórroga otorgada por el JNE. El Jurado Electoral Especial (JEE) Cusco no lo admitió por no haber llegado a tiempo en el sistema.

El partido del lápiz apeló ante el JNE, instancia que recientemente admitió la queja y la declaró fundada. “ Hemos demostrado que hemos ingresado todos los requisitos a la fecha, pero lamentablemente el sistema presentó problemas. Hemos presentado el sustento y todas las pruebas. Ha quedado evidenciado que el sistema SIJE no respondía, ya que días antes hemos presentado nuestra inscripción presencial con todos los requisitos completos”, explicó Sánchez.

PUEDES VER: Jefe de la ONPE anunció cambios en las elecciones municipales y regionales 2022

Lamentó que los problemas técnicos hayan perjudicado su candidatura. Tras la resolución del JNE, la lista regional se incorporó a la plataforma electoral, pero tendrían algunas observaciones. “ Nos han dado 48 horas para levantar las observaciones, pero ya estamos en carrera. Aunque con retraso estamos listos para iniciar la campaña”, dijo. Destacó que es una de las tres organizaciones política con más presencia en la región.

‘Papa lindo’ queda fuera

El candidato de Alianza Para el Progreso (APP) Luis Flórez García, aspirante a la alcaldía provincial del Cusco, no seguiría más en carrera luego de que el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara la tacha contra el conocido ´Papa lindo´. Semanas atrás, el Jurado Especial Electoral (JEE) Cusco l o excluyó por no haber informado en su hoja de vida una sentencia por delito doloso . La condena estaría vigente y le impediría postular. Sin embargo, la apelación argumentaba que el sentenciado tiene la condición de rehabilitado.

PUEDES VER: Madrastra que maltrataba a niño de 7 años fue enviada a prisión en Cusco

La audiencia del colegiado en Lima se llevó a cabo el 24 de julio y los resultados se publicaron ayer en el portal web del JNE, pero la resolución aún no fue mostrada en el Diario Oficial El Peruano.

“Lo que publica el JNE es el pronunciamiento del colegiado respecto de cada apelación. La resolución se publica unos días después (...). El JNE confirma la decisión del JEE, y el candidato queda fuera del proceso electoral”, explicó el especialista en derecho electoral Julio César Silva Meneses.