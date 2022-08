Jefe de la ONPE anunció cambios en las elecciones municipales y regionales 2022

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, llegó este lunes 1 de agosto a Cusco y, luego de sostener una reunión con autoridades del sector salud, Policía Nacional y otras instituciones, dio a conocer cambios en las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

De acuerdo al órgano electoral, el nuevo horario para votar será de 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todas las mesas de sufragio del país. Otro de los anuncios fue que solo se instalará una por aula o salón; es decir, buscan reducir la aglomeración de electores cuatro veces más dentro de los lugares de sufragio.

Además, Corvetto confirmó que el carné de vacunación no será un requisito para votar el próximo 2 de octubre . Explicó que la decisión se tomó con base en una opinión legal del Ministerio de Salud, en julio pasado.

PUEDES VER: Madrastra que maltrataba a niño de 7 años fue enviada a prisión en Cusco

“Nosotros estamos convencidos en la importancia de las vacunas, pero no podemos prohibir que un ciudadano vote si no se ha vacunado ; ya sea por elección personal o dificultad para acceder a la vacuna. El carné no será requisito para votar”, expresó el titular de la ONPE.

Candidatos en la mira

El jefe de la ONPE también recordó que los candidatos municipales y regionales están obligados a presentar un informe de gastos electorales. Los políticos tienen plazo hasta el 9 de septiembre para rendir cuentas sobre el dinero que utilizaron en sus campañas electorales.

“Así no hayan gastado nada, poco o mucho dinero, de todas formas deben de presentar una rendición de cuentas ante la ONPE”, afirmó Corvetto, recordando que, de no hacerlo, pueden ser amonestados.