Trujillo: 10 listas para alcaldías distritales quedan fuera de carrera

Según la plataforma del Jurado Electoral Especial de Trujillo (JETT), diez listas para municipalidades distritales de la provincia de Trujillo han quedado fuera de las elecciones regionales y municipales (ERM) de este 2 de octubre de 2022. Dos organizaciones políticas, por su parte, han apelado la calificación de improcedencia.

En el distrito El Porvenir, la lista de Avanza País, encabezada por Marcos Rubio Mariños, ha apelado la declaración de improcedencia que le dio el JEET. El órgano electoral arguyó que las declaraciones juradas de hoja de vida fueron suscritas con fecha anterior a la fecha indicada de término de llenado.

El JEET continúa evaluando las listas electorales. Foto: La República

En Florencia de Mora, la nómina del Partido Demócrata Verde (PDV) está improcedente por cuanto la agrupación no logró inscribirse ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Lo mismo sucede en el distrito de La Esperanza con las organizaciones Fe en el Perú, que está en vías de inscripción ante el ROP, y nuevamente el PDV.

En el distrito de Laredo, Avanza País, cuyo candidato es Jorge Benites Aguilar, tiene pendiente una apelación porque los formatos de hojas de vida y declaraciones juradas no contaban con la firma digital del personero legal. En esta jurisdicción, Fe en el Perú también fue calificada como improcedente.

El movimiento Nuevo Libertad, que postulaba al sillón del distrito de Moche a Augusto Ayala Menacho, fue excluido por no subsanar las observaciones advertidas dentro del plazo otorgado. La nómina de Fe en el Perú también está improcedente. En Salaverry, la lista del candidato Víctor Ternero Ferradas, de Renovación Popular, no estará en los comicios, ya que no presentó plan de gobierno completo.

Por último, en el distrito de Víctor Larco, tres organizaciones fueron calificadas como improcedentes: la lista de Sergio Romero Martínez, de Perú Libre, por no cumplir con la cuota joven; Fe en el Perú; y Frente de La Esperanza.