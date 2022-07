Puno: JNE acepta en parte apelación de Richard Hancco

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), le devolvió la esperanza al movimiento “Reforma y Honradez por más Obras”, que lidera el exfiscal Richard Hancco Soncco. Dio luz verde a su participación en las elecciones regionales de octubre. Sin embargo, se desconoce cómo quedará conformada la plancha de candidatos por dicha agrupación al Gobierno Regional.

El organismo electoral, la noche del miércoles 27 de julio, adelantó decisión sobre la apelación que Hancco presentó sobre la improcedencia que dictó el Jurado Electoral Especial (JEE) Puno.

El pleno del JNE hizo pública su decisión final, más no los fundamentos de fondo . Respecto a la apelación de Hancco, se le declaró “fundado en parte”, su apelación. Empero se desconoce si Hancco se mantendrá en carrera o si lo sucede como cabeza de lista su candidata a vicepresidenta Eladia Margot de la Riva Valle.

Hancco fue observado, porque no acreditó tener grado académico, a pesar de que en su hoja de vida nunca registró si contaba con estudios superiores o no . Es decir, le exigieron acreditar con documento un aspecto sobre el cual nunca se informó.

Al candidato, se le observó además porque no acreditó su experiencia laboral. Empero, desde 2018, ya no es fiscal y, por lo tanto, la exigencia no tendría sentido, en razón de que en la actualidad es abogado de ejercicio libre. La resolución con los argumentos de fondos recién se conocerá en los siguientes días.

Tampoco se sabe cómo quedó conformada la plancha de consejeros porque a la mayoría se le observó por no acreditar sus propiedades.

El candidato Óscar Cáceres Rodríguez, aspirante al sillón municipal de Juliaca, por el partido de Richard Hancco, sí se le declaró fundada su apelación, por lo tanto, se mantiene en carrera. Sin embargo, el candidato al municipio distrital San Miguel (Juliaca), Abel Villalba, fue retirado.

Hancco en tensa espera

Richard Hancco, dijo a La República que esperá que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), emita la resolución con sus fundamentos para pronunciarse. Alegó que sea cual sea la determinación del organismo electoral, respetará lo que se determine. Cree, sin embargo, que sí estará en carrera electoral.