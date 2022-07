Cinco listas al municipio de Arequipa son admitidas y entran en proceso de tachas

Arequipa. Las listas al municipio provincial de las organizaciones políticas Juntos por el Desarrollo, Arequipa Avancemos, Podemos Perú, Perú Libre y Fuerza Popular, ya fueron admitidas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa y pasan a la etapa de tachas. En tanto, otras cuatro están como improcedentes y deben apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Algunas listas ya parecen haberse librado de las tachas. Según el sistema del jurado electoral las tachas contra Juntos por el Desarrollo , debieron interponerse hasta el 26 de julio, pero a la fecha no aparece ningún escrito en su contra .

De igual forma, el movimiento Arequipa Avancemos fue admitido el 25 de julio y hasta ayer no se ingresó ninguna acción de tacha. Para interponer una tacha, los ciudadanos tienen 3 días calendario luego de ser admitida por el jurado.