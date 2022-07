Candidatos en Cusco fueron tachados por no informar sentencias en su contra

Luis Flórez García y Albert Arenas Yábar no solo tienen en común anhelar el sillón edil de la municipalidad provincial del Cusco , sino también no haber informado sobre sus sentencias en sus hojas de vida que presentaron ante el Jurado Electoral Especial (JEE). Esa omisión les costó la exclusión de la contienda electoral.

El primero en ser tachado fue Flórez de Alianza Para el Progreso (APP) . El conocido ´Papa Lindo´ no consignó su sentencia por el delito de violación de la libertad de trabajo , subtipo atentado contra las condiciones de seguridad laboral, en su declaración jurada. El Poder Judicial lo halló culpable en enero el 2019, por la muerte del trabajador municipal Edgardo Ccorimanya Cordero, que laboraba en la Planta de Asfalto Municipal en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi y lo condenó a cuatro años de pena suspendida. Tras la exclusión, el partido político de César Acuña aceptó la omisión y culpó al personero y su recargada labor. El caso está en apelación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asegura que el exalcalde de Cusco es un sentenciado rehabilitado al haber cumplido su sentencia.

En el caso de Arenas, quien va en las filas del partido Somos Perú, el JEE también halló omisión en su hoja de vida y declaró fundada la tacha en su contra. Según la Resolución N° 00831, el actual alcalde de San Jerónimo no informó oportunamente sobre su sentencia civil por no pagar una deuda de más de 7 mil soles a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo.

El personero legal argumentó que fue una omisión involuntaria y que la deuda ya está pagada, por ello adjuntó el certificado de no deudor. Sin embargo, el JEE concluye que, “El hecho de que haya cumplido con la obligación de honrar su deuda con la entidad financiera con la que mantenía el proceso judicial, no lo exime de responsabilidad respecto a la omisión de haber declarado con la verdad en su Formato Único de DJHV , fundamentos por los cuales se debe de declarar fundada la tacha interpuesta”.

Candidatos de APP

Willy Cuzmar del Castillo también fue tachado de la contienda electoral. El exalcalde del distrito de Wanchaq quería volver al municipio, pero fue excluido por el JEE también por omitir una sentencia, en doble instancia, sobre un delito doloso en su hoja de vida. “A mí no me están sacando por corrupto porque nunca lo he sido, sino por defender un terreno que he recuperado para todos los wanchinos. Es un juicio que me hizo el IPD. Deja mucho que desear el Poder Judicial”, dijo”.

Candidatos quieren seguir en carrera