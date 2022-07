Elecciones 2022: JNE ratifica rechazo de candidatura de Avanza País para la alcaldía de Lima

El partido político Avanza País no tendrá candidato para la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre. Así quedó establecido luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no admitiera la lista de dicho partido por no poder subsanar varias observaciones dentro del plazo legal establecido.

En efecto, por medio de la resolución 08381-2022-JEE-LICN/JNE, emitida el último 18 de junio, se declaró infundado el recurso de apelación presentado por Aldo Fabrizio Borrero Rojas, personal legal de Avanza País, sobre la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de declarar inadmisible la lista encabezada por Luis Molina, actual alcalde de Miraflores.

De acuerdo al documento, se le otorgó 2 días calendario a Avanza País para que pueda subsanar las observaciones advertidas. No obstante, la organización no lo hizo, por lo que se volvió a declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Municipalidad de Lima.

Avanza País tuvo diversas observaciones en la lista de regidores presentada ante el JNE. Había documentos sin anexar y sin firma digital del personero legal, declaraciones juradas incompletas, omisión de información, entre otras falencias.

Asimismo, la institución advirtió que, en el caso del candidato Luis Molina, no incluían la firma digital del personero legal en la solicitud de licencia sin goce de haber.

“El personero legal afirma haber subsanado; sin embargo, se verifica que no se adjuntó ninguno de los documentos indicados”, reza la resolución.

En ese sentido, el JNE afirma que Avanza País “tuvo la oportunidad de subsanar” las diversas omisiones referidas a la falta de firmas digitales en los documentos presentados luego de advertirse los errores en todas las candidaturas.