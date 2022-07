Jurado Electoral Especial de Arequipa deniega inscripción de todas las listas regionales

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa ya terminó con la revisión de las listas que postulan al gobierno regional. El resultado es que 14 de las 15 listas fueron declaradas inadmisibles y la otra está como improcedente . Todas las listas tienen problemas con las firmas digitales de sus personeros legales, pero también se encuentran casos en los que algunos candidatos no presentaron renuncias a sus cargos públicos , no cumplen con el tiempo de estar domiciliados en la jurisdicción a la que postulan, entre otros.

Pero hay casos con problemas especiales. Así le pasó a la lista de Alianza para el Progreso (APP), que presentó dos expedientes para el Gobierno Regional de Arequipa. El JEE de Arequipa ha observado esto y ordenado que uno de ellos se cierre y se continúe el proceso con el que queda.

Otra agrupación con varios problemas es Perú Libre. Los candidatos de la lista regional no llenaron bien sus hojas de vida, otros no presentaron documentación que sustente su domicilio en la provincia a la que postulan y uno, Marco Hancco, no presentó documentos que sustenten que ya cumplió una condena por disturbios del 2017.