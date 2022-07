Arequipa: alcalde Anghelo Huerta niega que se haya apropiado de fanpage de Yanahuara

El alcalde de Yanahuara, Anghelo Huerta, deslindó responsabilidad en la transformación de una página de Facebook, que pasó de difundir actividades del distrito a promocionar su campaña electoral rumbo a la alcaldía de Arequipa. Dijo que no hay delito porque la página original era de un privado que no conoce.

Huerta se escudó en explicaciones legales para responder a este cambio que generó críticas en las redes sociales. Sostuvo que la fanpage original nunca perteneció a la Municipalidad Distrital de Yanahuara, sino a un tercero. De forma sorpresiva, dice desconocer a este propietario, quien el 19 de julio cambió el nombre de la fanpage “Municipalidad de Yanahuara Oficial” a “Dr. Anghelo Huerta” y empezó a colocar propaganda electoral de la campaña de la autoridad. El sitio tenía 25 mil seguidores.

“Yo no lo he hecho, la página no es propiedad de la Municipalidad de Yanahuara”, expresó Huerta ayer a un grupo de periodistas. Incluso sostuvo que la comuna tendría que pagarle al supuesto propietario por difundir las actividades de la comuna en su fanpage.

Es más, Huerta opinó que con este cambio de fanpage buscarían hacer daño a su postulación. Dijo desconocer si la modificación partió de alguien de su equipo de campaña. “Con esto quieren dañar mi candidatura a la provincial”.

Repercusiones

Para Huerta no habría delito de peculado, pues sostiene que no se usaron equipos de la municipalidad para difundir las actividades ediles en una página supuestamente privada. No obstante, se conoce que la Oficina de Control Institucional ya pidió una serie de descargos.

La fanpage en cuestión eliminó las publicaciones proselitistas de los últimos días, incluso borrando el rostro de Huerta. La última publicación visible ahora es del 13 de marzo del 2020, con un video de la comuna que señala: “Por tu seguridad y ante el incremento de casos del nuevo Coronavirus, la Municipalidad Distrital de Yanahuara dispone”.

Además, la comuna de Yanahuara estrenó una nueva fanpage con solo 146 seguidores, donde emitió un comunicado con la misma versión de Huerta.