Zúñiga queda fuera de elecciones al GRA y Huerta va por ese mismo camino

Oficialmente, la candidatura de Harberth Zúñiga al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) fue desestimada. Mediante la resolución N°0975-2022, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó la apelación del partido político Fe en el Perú para ser inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE y poder participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Solo podrán retomar este proceso después del 2 de octubre, fecha de los comicios.

“Hemos quedado fuera junto a algunas otras organizaciones. Necesitamos una reforma política y electoral porque no nos pueden quitar el derecho a elegir y ser elegidos”, indicó el ex candidato. Calificó de injusta la medida y culpó directamente al JNE que no pudo resolver a tiempo las tachas interpuestas contra Fe en el Perú. El plazo final para la inscripción de organizaciones políticas vencía el 14 de junio; sin embargo, presentaron tachas contra el partido en el que está afiliado Zúñiga, por ejemplo, por compartir el mismo logotipo “Fe” al igual que con el movimiento regional Frente Esperanza de Tacna .

Zúñiga indicó que plantearon hacer inscripciones provisionales y hasta desistirse de presentar listas en la región tacneña pero fueron desestimadas. “Lo que no dice es que no resolvieron las tachas con la debida celeridad antes del 14 de junio. Lo hicieron después del 15 de junio. Por eso hemos quedado fuera”, explicó. Acotó que para la región Arequipa iban a presentarse, además de la terna regional, listas para los distritos de Paucarpata, Cerro Colorado, Mollebaya, Hunter, Alto Selva Alegre y Socabaya. Sostuvo que ante la medida continuará con su labor de consejero y deseó suerte a los demás postulantes.

El que también puede correr la misma suerte es Anghelo Huerta Presbítero, alcalde de Yanahuara y candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). El Jurado Especial Electoral (JEE) de Arequipa declaró inadmisible su postulación a través de la resolución N°0547-2022. La principal observación es que la lista designada en las elecciones internas del movimiento regional Unidos por el Gran Cambio difiere de la presentada a la entidad electoral .

Huerta en las internas de su organización política estaba como candidato a primer regidor; sin embargo, en la presentada ante el JEE figura como postulante a la alcaldía. Para la entidad electoral se debió colocar en lugar del renunciante el accesitario o un candidato que haya participado en los comicios primarios. Unidos por el Gran Cambio tiene dos días para levantar las observaciones.

13 listas inadmisibles a la MPA

Con la observación a la candidatura de Anghelo Huerta aumenta a trece el número de ternas aún no admitidas para el proceso electoral. Entre las inscripciones objetadas están la de Percy Cornejo del movimiento regional Revalora, Víctor Rivera de Juntos por el Desarrollo de Arequipa, Guido del Carpio de Somos Perú, Isidro Flores de Podemos Perú, Sandro Castro de Avanza País, Gustavo Álvarez del Partido Morado, Karen Ricra Carrillo de Perú Libre, entre otros.