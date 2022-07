Eduardo Herrera: Si nuestra política quiere mejorar no podemos elegir a personas investigadas

La organización Kuskachay presentó dos informes en Arequipa y Cusco que escudriña a los postulantes de estas regiones. La mayoría tiene como antecedentes cambios de camiseta permanentes y procesos pendientes con la justicia. Los aludidos amenazaron a Herrera denunciarlo por supuesta difamación.

Hay varios candidatos con denuncias, ¿en qué condición se encuentran?

En la Fiscalía, principalmente que no están archivadas. Podrán decir: “esta denuncia es una tontera”, pero yo creo que un candidato debería primero solucionar sus problemas con la justicia antes de lanzarse. Sino, pasa como el señor presidente que dice: “me están atacando, no me dejan gobernar”.

¿No deberían postular?

No deberían.

Pero la ley no especifica eso. Hay presunción de inocencia.

Legalmente están habilitados para postular y les favorece la presunción de inocencia. Pero, voy a un plano mucho más allá de lo legal. Si la democracia y nuestra política quiere mejorar no podemos escoger a personas con investigaciones. Y ese es un patrón. Hay una estadística muy puntual en los gobernadores regionales. Hay 26 gobernadores regionales, 25 tienen casos de corrupción. Esto es sumamente fuerte. Ustedes lo vivieron en Arequipa. El caso de Cáceres Llica tenía patrones.

La ley no les prohíbe participar y la decisión finalmente está en la ciudadanía.

Sí, claro. Votamos por el mal menor hace tiempo. Nosotros ponemos a esos congresistas, al presidente. ¿Hasta cuándo votaremos por las mismas personas? Si salen elegidos algunos de esos cuestionados, que no digan luego que no lo dijimos, si hay más adelante problemas de corrupción. Eso se llama tranquilidad de conciencia.

Si tendría que elaborar un manual de cómo debería votar el elector en las elecciones regionales y municipales, ¿qué sugeriría?

Primero, los antecedentes de una persona. Una persona con denuncias no necesariamente es malo, pero ya te da un indicativo de por dónde va la cosa. Número dos: el elector debe prestar atención a las ofertas electorales y si lo que ofrece el candidato es posible o está dentro de sus facultades. También, el financiamiento. Sí tu ves una campaña millonaria, pregunta de dónde viene el dinero.

¿Quiénes financian el ejercicio de fiscalización que hacen ustedes? Los candidatos también preguntan qué mueve esta campaña de moralización.

Nuestros financistas son personas naturales, empresas y gremios. Están en la web (kuskachay.com), todos, declarados con transparencia. La pregunta del millón es: ¿eso imposibilita que favorezcamos o perjudiquemos a alguien? La información lo dirá. Yo no sabía que los dos señores (Rohel Sánchez y Javier Ísmodes) son los que tenían mayor opción, porque no me fijo ni en los partidos, nos fijamos en los resultados. Enviamos información transversal, en mi concepto, la corrupción es transversal. No hay derechas, izquierdas o centros, es transversal.

¿Cuáles son las fuentes que alimentan estas conclusiones?

Tenemos dos fuentes, la data abierta, de fuentes de base de datos abiertos y la segunda, es información de inteligencia de datos de investigaciones privadas ante la Fiscalía.

En caso de Arequipa, hay denuncias y denuncias, por una tontería o por lavado de activos.

Nosotros no tenemos acceso a las carpetas fiscales. Por eso, cuando uno de los candidatos se comunicó conmigo, le dije: “si usted quiere descargar, haga su descargo ante sus electores y levante con hechos que esa denuncia es una tontería, yo no puedo hacerlo. Ni me alcance la carpeta porque yo no voy a hacerlo, solo un juez con acceso a la carpeta fiscal puede decir”.

¿Qué predomina en sus hallazgos?

Hemos visto dos patrones. Cambian de camiseta constantemente, lo cual no necesariamente es transfuguismo. El candidato que se pasa de izquierdas a derechas, ese si es un patrón de transfuguismo abierto. Uno puede cambiar, pero de una elección a otra no puedes cambiar (de ideologías). Y dos: hemos visto inconsistencias patrimoniales.

En estos tiempos ¿se puede hacer una distinción entre un movimiento de izquierdas y derechas?

De partidos nacionales. Tenemos un caso de una persona que ha sido de Perú Libre y también de Renovación Popular. En los movimientos regionales es peor.

¿Cambiar de camiseta por qué es un indicador que no es fiable?

Contrariamente a lo que muchas personas piensan, la política es un arte de ideas, y si la idea no precede a la acción, tienes una acción cualquiera. Concretamente, si hay una candidato liberal, sus acciones van a ser tendientes al libre mercado, a la empresa, pero si tienes un candidato que no tiene ideología, no hay trayectoria, no hay predictibilidad y el país necesita predictibilidad. Tienes una persona que es pragmática. Yo no entiendo que es el pragmatismo. Cemento, obras, obras y eso no es bueno necesariamente, porque hay otras cosas más, educación y cuestiones sociales

Pero puede decir: tengo mi equipo, mi plan de gobierno

Sí, pero la ideología a mí me parece que es importante. Decir que en el país ya nadie tiene ideología es muy peligroso. Tenemos que tener un pensamiento, una convicción respecto a tema. Cuál es nuestra posición respecto a las drogas. No podemos decir ahí se verá.

También se llega a una conclusión pragmática, no importa de que color sea el gato sino que caza ratones.

Por esa conducta efectista estamos donde estamos. El pragmatismo y el resultadismo. Un candidato con ideología sabe cómo abordará ciertos temas.

Existe un descrédito a los organismos electorales y a veces estos abonan a esta tendencia porque en esta elección demoran demasiado en la depuración de las listas.

Se volvieron muy formalistas, sacan a un candidato porque no declaró un carro. La justicia electoral descansa sobre el Ministerio Público y Poder Judicial, dos de los organismos más desacreditados del país. Qué justicia esperas, falta un cuerpo electoral, separada siempre y que actúe de manera constante. El vocal que va a estos organismos no conoce de derecho electoral, es un castigo.

Estas elecciones están marcadas por el descrédito de la política. Ya en el anterior proceso, hubo un gran desinterés, el alcalde de Arequipa fue elegido con menos de 11% del voto emitido.

La solución es el voto facultativo.

Pero nadie iría a votar

Bueno empecemos a formar a la gente porque es importante votar. Esta situación debe llegar a una situación explosión y luego evolución. Los caos llevan a una solución. Esta claro que la población está peleada con la política.