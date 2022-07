Elecciones 2022: Kuskachay alerta sobre candidatos procesados en Cusco

Varios candidatos cusqueños que postulan en las elecciones regionales y municipales tienen varios cuestionamientos advertidos por la organización Kuskachay.

Señalaron a Carlos Cuaresma Sánchez del Frente por la Esperanza y a Werner Salcedo Álvarez de Somos Perú. Ambos candidatos negaron las imputaciones y alegaron que es una estrategia para sacarlos de la contienda electoral.

Kuskachay asegura ser un proyecto de lucha contra la corrupción. Ayer presentó en la ciudad imperial una plataforma digital que consolida los cuestionamientos éticos y legales de 12 candidatos al gobierno regional (incluso de cuatro que no lograron inscribirse), 27 candidatos provinciales y 7 distritales de la región.

Candidatos a la región

Según Eduardo Herrera, director de Kuskachay, los 7 candidatos a gobernadores regionales, de los 8 que se inscribieron ante el JEE Cusco, tienen señales de alerta. Principalmente cuestionamientos por cambios de camiseta política y dudas sobre sus patrimonios. Sin embargo, dos tendrían una lista larga de procesos.

Según el informe, Carlos Cuaresma tendría 26 procesos, entre ellos por peculado, abuso de autoridad, violencia y resistencia a la autoridad, difamación, estafa, contra los bienes culturales, tráfico ilícito de drogas, usurpación de funciones, lesiones, alimentos, maltrato físico, violación de la libertad de trabajo, contra los recursos naturales, apropiación culposa de caudales destinados a asistencia social, abandono, entre otros. “Es totalmente falso, lo niego categóricamente. Por el contrario, yo me he enfrentado al narcotráfico durante mis gestiones como presidente regional y congresista. Nunca me notificaron de una denuncia de tráfico de drogas. Todo ese informe es parte de una estrategia para sacarme de la contienda, pero no podrán porque yo estoy limpio”, respondió a La República Cuaresma.

La ex autoridad y actual candidato dijo que estaba de viaje y que en los siguientes días ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar el tema. Anunció que tomará medidas legales contra Kuskachay.

En el informe de Kuskachay, Werner Salcedo, quien ocupó el tercer lugar en las últimas elecciones regionales, tendría procesos vinculados a violencia psicológica, alimentos, delitos cometidos por funcionarios públicos y contrabando, entre otros. El candidato desmintió las aseveraciones. “No tengo ningún proceso por corrupción, nisiquiera un proceso administrativo en mi contra. El contrabando que hablan más bien fue una estafa que sufrí hace muchos años. Si quieren acusarme de algo saquen un documento, alguna prueba. Más bien porque no investigan quien financia esa organización y a quiénes sirve”, expresó evidentemente fastidiado.

Salcedo acusó a Kuskachay de tener intereses políticos y por ello no consideró información de otros candidatos deudores. “De otros no dijeron nada”, agregó.

Sobre las imputaciones de violencia, el candidato alegó que esos temas corresponden a su ámbito privado y que fueron archivados. “Nadie está libre de tener discusiones en lo más íntimo de su hogar que quedaron archivados. Que utilicen esos temas para tratar de desacreditarme es muy bajo. Nosotros seguimos en nuestra campaña al lado del pueblo sin hacer caso a esos troles”, arremetió.

Por su parte, el director de Kuskachay mencionó que la información que recopilaron fueron obtenidos del sistema judicial. “Si hay algún archivamiento que no actualizó el sistema, lo colocaremos siempre y cuando se demuestren con documentos. Estamos preparados para responder a cualquier demanda”, señaló. Anunció que presentarán solicitudes de exclusión ante el JEE en contra de los candidatos con más presuntos cuestionamientos.