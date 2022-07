Arequipa: candidato fujimorista tiene sentencia por lesiones culposas

Mauricio Arnillas Gonzales es el candidato provincial del partido Fuerza Popular en Arequipa. Se trata de un próspero empresario de 55 años que incursiona en la política y asegura que puede limpiar la mala imagen que tiene el partido de Keiko Fujimori. “ Si no estuviera seguro de que puedo ganar y hacer buena política no habría aceptado participar ”, dice.

Sin embargo, los hechos pesan más que las palabras. Y es que este político tiene una sentencia por ocasionar lesiones graves y abandonar a una persona. Además, sus empresas acumulan deudas por más de 30.000 soles.

“Cuando era joven tuve un accidente en moto con otros amigos y quedé inconsciente. Desperté en casa de un amigo y en ese momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para ver que la atiendan y a mi también, porque me fracturé las costillas. Luego el Ministerio Público inició una investigación de oficio de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia salió cuando yo no estaba en Arequipa. Fue una pena suspendida de un año. Nunca tuve intención dolosa. Luego, en 2009 salió una resolución de absolución ”, explica el candidato para La República. Más adelante acepta que fue un descuido no acudir a la justicia y defenderse.

Pero Arnillas no fue absuelto. El Poder Judicial sólo emitió una resolución de oficio para rehabilitarlo a la sociedad. Esto pasa con todos los que cumplen sus condenas.

Esta actitud descuidada, de la que él se excusa por ser un empresario muy ocupado, también la ha trasladado a sus negocios. A pesar de ser el accionista de las empresas Corporación Ecorigenes SAC (45%) y Ecorigenes Inmobiliaria (40%), señala que no tiene que saber todo lo que pasa en ellas y tampoco es responsable de las deudas con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) desde el 2018. Juntas acumulan más de S/ 30 mil y están en cobro coactivo.

“Es un cobro abusivo de Sunat. Hemos apelado. No confunda las cosas, una cosa es el candidato y otra las empresas. Es normal que las empresas tengan este tipo de problemas, estamos expuestos a ello ”, señaló.

Ecorigenes EIRL acumula una deuda desde el 2018 por S/ 694 con la Sunat, y se sorprende.

“No estaba enterado. Gracias por avisarme. Eso lo ve el contador. Soy una persona muy ocupada en temas de productividad”, se excusa. Pero más adelante dice que ya recuerda, era del pago de AFP de uno de sus trabajadores que, para cuando se generó, ya no laboraba con él. “No estuve conforme”, agrega.