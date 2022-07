Candidatos en Cusco tienen que subsanar observaciones

A menos de un mes de la fecha límite para la publicación de listas admitidas, el 75% de aspirantes a candidatos al gobierno regional del Cusco y alcaldes provinciales y distritales deben subsanar varias observaciones hechas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco para continuar en carrera. Al menos 124 fueron declarados inadmisibles.

Pedro Álvarez, presidente del JEE Cusco, dijo a La República, que se revisó detalladamente las declaraciones juradas de cada uno de los candidatos de las 164 listas que tienen a su cargo. Solo entre 35 a 40 se encuentran aptos y fueron declarados admitidos para pasar a la segunda etapa de evaluación, presentación de tachas. “No hemos escatimado ningún esfuerzo para revisar a detalle cada declaración jurada, cada hoja de vida”, apuntó el magistrado.

El JEE Cusco abarca a las provincias de Cusco, Anta y Paruro.

Sobre los inadmisibles, Álvarez detalló que en su mayoría son errores de forma como no adjuntar adecuadamente los voucher de tasas, no consignar sus remuneraciones pese a señalar que laboran en determinada institución o empresa, entre otros. Otro error recurrente es que algunos funcionarios de instituciones públicas no presentaron las licencias sin goce de haber correspondientes. “En ese caso les hemos dado el beneficio de la duda, para que regularicen las licencias que debieron solicitar en su oportunidad, antes de la fecha de su inscripción. De no demostrarlo se declara improcedente”, agregó.

La lista de Rosmi Rivas, candidata al gobierno regional del Cusco por el movimiento Autogobierno Ayllu, fue declarada inadmisible por observaciones a las hojas de vida de varios consejeros regionales.

“Cada inadmisible tiene dos días para subsanar”, puntualizó Álvarez. Dijo que la responsabilidad de los errores recae en los personeros legales.

Candidatos declarados improcedentes

El primer en ser apartado de la contienda fue el candidato al gobierno regional por el movimiento regional Frente Tupac, Edgar Ochoa, debido a que su organización no está debidamente inscrita ante el ROP.