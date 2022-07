Elecciones 2022: cuatro de 12 listas ya están inscritas para Lima

Solo cuatro de las doce listas de candidatos a la alcaldía de Lima ya están inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para competir por el sillón municipal.

Una de ellas la lidera George Forsyth por el partido Somos Perú. El aspirante a la comuna de Lima fue postulante en el 2021 a la presidencia y ocupó también el sillón municipal de la comuna de la Victoria.

La otra lista inscrita la encabeza el conservador Rafael López Aliaga por el partido de derecha Renovación Popular. López Aliaga también postuló a la presidencia el año pasado.

Asimismo, está Gonzalo Alegría, quien candidatea por Juntos por el Perú. Alegría es economista y sociólogo e hijo del reconocido escritor peruano Ciro Alegría.

También está inscrita la lista a Lima del partido Frente de la Esperanza que lidera Fernando Olivera, fundador del partido Frente Independiente Moralizador y excongresista. Su candidata al sillón municipal de la capital es Elizabeth León, la única mujer que participará en esta contienda para Lima.

En proceso

De acuerdo con la plataforma electoral del portal web del JNE, la lista de Alianza para el Progreso, que lleva como candidato al excongresista Omar Chehade, ha sido declarada improcedente. En el mismo estado se encuentra Perú Libre, cuyo aspirante es Yuri Castro Romero. También el Partido Patriótico del Perú, cuya lista para Lima está encabezada por Julio Lingán Padilla.

De acuerdo con el experto electoral José Naupari, las resoluciones de improcedencia de las listas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE) son apelables.

Por otro lado, la lista que encabeza el alcalde de Miraflores, Luis Molina, por la agrupación política Avanza País se encuentra en apelación. Lo mismo sucede con la lista del Partido Morado que lidera Guillermo Flores Borda, luego de que su solicitud de inscripción de candidatos fue declarada improcedente íntegramente.

Solo la lista de Daniel Urresti, por el partido Podemos Perú, se encuentra en el periodo de tachas. Este tiene un plazo de tres días para efectuarse.

Fuera de carrera

Finalmente, Álvaro Paz de la Barra, candidato por Fe en el Perú, así como Alex Gonzales por Demócrata Verde no podrán participar en las elecciones municipales ni regionales porque no cumplieron con inscribir a sus organizaciones ante el ROP.

Naupari informó que ayer por la mañana el JNE publicó la resolución que rechaza la apelación de Fe en el Perú y por la cual se buscaba una inscripción provisional .

“Toda organización política que no se ha logrado inscribir hasta el 14 de junio, no va a poder participar en estos comicios. Bajo ese orden de ideas, como Fe en el Perú no ha logrado inscribirse al 14 de junio, no podrían admitirse sus listas de candidatos”, explicó Naupari.

Del total de listas regionales, 138 han sido recibidas por los JEE, 88 han sido declaradas inadmisibles y 13 improcedentes. Solo una está en apelación y tres listas en proceso de tachas.

Campaña en Arequipa

Por otra parte, al alcalde de Yanahuara y candidato al municipio de Arequipa, Anghelo Huerta, no se le ocurrió mejor idea que entregar diplomas y medallas de reconocimiento a dos personajes de la farándula nacional. El pretexto fue que aportarían a la reactivación turística de su distrito.

Los “guerreros” del programa de televisión ‘Esto es guerra’ llegaron a la plaza de Yanahuara para realizar un casting y habrían coordinado con el municipio para que les cedan la plaza principal. Enterado Huerta no perdió el tiempo y entregó un diploma y la medalla del distrito a estos “artistas”. Esto fue criticado por los vecinos, quienes lo calificaron como un aprovechamiento político para conseguir votos.

Arequipa. En región sureña se realizan eventos de campaña. Foto: difusión

En tanto, el líder de Juntos por el Desarrollo, Víctor Hugo Rivera, anunció la inauguración de un local en la avenida Independencia, frente al área de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

Rivera pidió permiso a la subprefectura provincial y al municipio provincial. Sin embargo, la fiscal de Prevención del Delito, Cecilia Ampuero, ordenó el desmontaje del estrado donde se iba a presentar un grupo musical. Esto porque existía un riesgo eléctrico. De esta forma, Rivera solo pudo inaugurar su local, pero sin show.

Salas Arenas garantizó la transparencia de elecciones

El titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, afirmó que su institución está preparada para cumplir democráticamente con el proceso electoral de los próximos comicios regionales y municipales.

El magistrado señaló que se trata de un proceso electoral de gran complejidad, debido a la cantidad de autoridades subnacionales que se elegirán (13.032), pero que el JNE garantizará la tutela eficaz del derecho a elegir y ser elegidos.

“Estoy seguro de que los organismos electorales peruanos están a la altura del reto de cumplir con elecciones libres, transparentes y democráticas”, enfatizó la autoridad electoral.