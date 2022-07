Jóvenes buscan 250 mil firmas para adelanto de elecciones

Hay quienes al observar el entrampamiento producido por el Ejecutivo y el Legislativo suelen preguntarse en las redes sociales, con mucha dosis de ironía: ¿dónde está esa generación de jóvenes que se hacía llamar del bicentenario? ¿Dónde están aquellos que proclamaban que ya no tenían miedo y que los corruptos se metieron con la generación equivocada?

Los jóvenes no se han cruzado de brazos. Un ejemplo de esto es el colectivo La Propuesta Ciudadana que reúne a grupos de jóvenes a nivel nacional y que ha iniciado, el 16 de junio, la recolección de 250 mil firmas para hacer realidad lo que han llamado la “ley de reforma constitucional que adelanta las elecciones generales y promueve una mejora de la oferta política”.

Su propuesta es que dejen el poder tanto el presidente Pedro Castillo como los congresistas, también plantean una reforma política. “En este proyecto de ley proponemos el adelanto de elecciones presidenciales y congresales para abril del 2023; y el impedimento de participación política a candidatos y dirigentes políticos que estén sentenciados; además de exigir que se cumplan las primarias abiertas obligatorias”, explica la portavoz del movimiento, Natalia Rodríguez Gómez, de 25 años.

Natalia es una joven ingeniera industrial, quien en las fechas dolorosas de noviembre del 2020 escribió a sus amigos y seguidores: “Han pasado 200 años, pero aún no nos independizamos de la corrupción, la falta de empatía, ni del oportunismo... Hay que preguntarnos: ¿y si independizamos nuevamente al Perú?”. Y agregó: “¡El Perú no va a cambiar si no cambiamos nosotros primero!”.

Natural de Tacna, Natalia también integró otro colectivo, Independencia, en el que se proponía trabajar por la educación política. Dijo entonces que había que tomar acciones “y dejar de quejarse”.

Ahora, en el 2022, donde no se detienen los desatinos de nuestra clase dirigente, Natalia Rodríguez cumple con su palabra de no quedarse en el discurso. “Vemos que la política sí nos afecta en nuestra vida diaria, por eso iniciamos acciones. Así como elegimos de manera democrática, así hay una forma democrática de decir basta”.

Han iniciado esta semana el recojo de firmas en Tacna, Arequipa, Cusco, Lima y sigue Moquegua. Esperan conseguir no las 75.600 mil que exige la ley, sino 250 mil para presentarlas primero ante el JNE, luego en Reniec para que sean validadas y después esperan que sean admitidas y aprobadas en la Comisión de Constitución y el Pleno del Congreso. Sabe que hallarán resistencia en las bancadas, pero confía en que acepten “esta salida democrática y constitucional a la crisis que vivimos”.

En estas primeras acciones, Natalia informa que ya tienen 7 mil firmas y están consiguiendo locales aliados para reunir más.

Las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido constantes en el último año. Foto: composición Jazmin Ceras

En sus redes sociales convocan a los ciudadanos a convertirse en brigadistas de La Propuesta Ciudadana, descargando virtualmente planillones y sumando listas de adherentes. En los últimos días se hicieron presentes en diferentes puntos de la capital. Buscan juntar las firmas y presentar el proyecto de ley antes del 28 de julio.

Sin embargo, toda acción tiene su reacción. Natalia empieza a ser acusada en Twitter. Señalan que ha brindado servicios a la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Jorge Muñoz, hasta por S/100 mil. Ella acepta haber realizado trabajos para el concejo, pero advierte que están sumando su sueldo de hasta tres años. Igual dice aguardar más ataques, pero que seguirá adelante (ver recuadro). Natalia y los otros 6 fundadores han publicado fotos y sus perfiles para que todo sea transparente.

A los que desean apoyar, dicen, pueden ir a www.lapropuesta.pe/ o al WhatsApp 944277288. Este colectivo de jóvenes no piensa detenerse.

¿Morados, rojos caviares, golpe blando?

Este colectivo ya recibe agravios. Desde la derecha dicen que es “la nueva estrategia de los rojos caviares”. Desde la izquierda los acusan de ser “jóvenes del Partido Morado”, “financiados por grandes grupos de poder”, que se han sumado al “golpe blando”.

Julio Martínez (35), de La Propuesta, dice que es un movimiento fundado por 7 personas, no partidario, ciudadano, “y por lo tanto será financiado por ciudadanos, no por empresas”. Revela que primero invirtieron de sus ahorros (“somos jóvenes profesionales”) y ahora buscan conseguir ingresos transparentes. “Somos apartidarios, con una propuesta legal”.

Natalia niega vínculos con los morados o con el expresidente Sagasti.

7 fundadores

Natalia Rodríguez, ingeniera

Estefanía Campoblanco, economista

Alonso Checa, finanzas

Sabrina Mora, arquitecta

Rodolfo Pérez, abogado

Flor Borja, especialista social

Julio Martínez