César Acuña: Bancada de APP apoyará la censura al ministro del Interior

El líder y candidato al Gobierno regional por Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, señaló desde Trujillo que la bancada de su partido, en el Congreso, apoyará la censura al ministro del Interior y, ante la recomendación por parte de la Comisión de Fiscalización de formular una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, van analizar y tomar una decisión que no afecte la estabilidad institucional del país.

“El motivo central por el cual se apoya la censura es que la bancada de APP no va a permitir que un ministro blinde la corrupción. Y los corruptos deben ir a la cárcel. El país quiere saber la verdad (en referencia al exministro Juan Silva). Nosotros no tenemos ninguna alianza o compromiso con el Gobierno y sabemos lo que está pasando. Hay una ingobernabilidad y parte de la culpa es de los ministros, que no encuentran el rumbo a donde conducir al país”, indicó en conferencia de prensa Acuña Peralta.

Asimismo, durante la presentación de sus candidatos a los Gobiernos locales de la provincia de Trujillo, el excandidato a la presidencia de la República señaló que los congresistas de su partido analizarán bien la recomendación emitida por la Comisión de Fiscalización.

“Se ha tomado información de este informe y para ello se tiene que analizar. Y la decisión que se tome se hará pensando en el país. No se puede afectar la estabilidad y la institucionalidad. Primero está el Perú. Tenemos que ser responsables con lo que se determine”, detalló.

Acuña Peralta se refirió, además, al tema de la presidencia del Congreso. “Si las bancas determinan que Alianza para el Progreso pueda presidir la Mesa Directiva, recién evaluaremos ahí nuestra candidata o candidato para tal fin”, expresó.

César Acuña presentó a los candidatos deAPP a la provincia de Trujillo, liderados por el actual burgomaestre, José Ruiz Vega que ganó las internas a Martín namay Valderrama. Foto: Jaime Mendoza /LR

Plan de gobierno

En cuanto a su plan de gobierno para dirigir la región de La Libertad, el líder de APP indicó que tiene tres ejes: educación, salud y carreteras. Además, impulsaría programas sociales para escolares de inicial y primaria.

“Uno de mis compromisos es tener como prioridad la educación, con el mejoramiento de infraestructura educativa en toda la región. En la salud vamos a elaborar un programa regional de primer nivel en este sector para no volver a tener problemas como en la pandemia. (…) Se va a necesitar que alcaldes distritales y provinciales me ayuden a gobernar, para hacer todo esto juntos”, expresó durante su discurso en su local de partido en Trujillo.

Otro de los puntos que tiene en agenda, por si llega a la gobernación de La Libertad, es el mejoramiento de carreteras en todas las provincias de esta región mediante la compra de maquinaria para anchar las vías y así evitar accidentes en tiempos de lluvias.