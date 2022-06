Se va avizorando cuáles son los candidatos de mayor preferencia para el sillón municipal de Lima. A tres meses de las elecciones municipales a realizarse el 2 de octubre próximo, el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, viene liderando la preferencia de votos para el sillón de Pizarro con el 22.3 %.

Urresti es seguido por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 18 %. En tercer lugar se ubica el candidato de Somos Perú, George Forsyth, con el 11%.

Esta encuesta, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), tiene como universo 370 entrevistados en Lima a quienes se le hizo la pregunta: si mañana fueran las elecciones para alcalde o alcaldesa de Lima, ¿por quién o por qué partido o movimiento votaría?

El cuarto favorito es el candidato por el Partido Morado, Guillermo Flores Borda, con el 3.4%, seguido de Juntos por el Perú con el 2.4 %. En este caso solo se consultó por el partido político dado que durante el trabajo de campo había dos posibles candidatos para la agrupación política.

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, quien ahora postula a Lima por Avanza País, aparece en sexto lugar con el 1.3% de preferencia, el mismo porcentaje del candidato por el Frepap Carlos Torres. El candidato de Perú Libre, Yuri Castro, alcanza el 0.9 % y Omar Chehade el 0.5 %. En último lugar aparece Elizabeth León de Frente Esperanza, con un 0.4 % de intención de voto.

Para el experto en temas electorales, Fernando Tuesta Soldevilla, que los tres primeros que encabezan la preferencia hayan sido presidenciales es lo que los ha ayudado a mantenerse en el recuerdo de los votantes.

“Los candidatos que encabezan la encuesta son los que tienen un perfil más polémico. Por un lado, Urresti y por el otro, López Aliaga, pero todavía es muy temprano para proyectar los resultados. Lo primero que hay que destacar es que aparecen tres excandidatos a la presidencia y son precisamente los que tienen mejor posicionamiento. Son figuras públicas, son figuras que están en la memoria de la gente. Los otros candidatos tienen una desventaja en relación a ese punto”, expresó el analista.

Tuesta Soldevilla señaló que hay que recordar que igual que en el caso de las presidenciables, “en el caso de Lima, quienes aparecen primero no necesariamente ganan, la ciudadanía no está todavía interesada en el tema de las elecciones municipales. La campaña y el interés público solo se reduce al último mes. Quizás en setiembre el interés se incremente”.

Forsyth ocupa el tercer lugar para ocupar el sillón de Pizarro con el 11%. Foto: Andina

Sin embargo, la encuesta del IEP también muestra el gran porcentaje de ciudadanos que todavía no tienen un candidato preferido. Es así que el 19.3% de los entrevistados señala que no votaría por ninguno de los candidatos inscritos, mientras que un 15.2% que aún no tiene definido por quién votará.

“Es un resultado esperable. La gente no está interesada todavía en esas elecciones. Además, si uno revisa encuestas parecidas a tres meses de las elecciones municipales, va a encontrar porcentajes parecidos entre los indecisos. La mayoría de personas no tiene preferencias todavía por su candidato y si se les pregunta a nivel distrital, es aún mayor, muchos no saben ni quiénes son sus candidatos”, refiere Tuesta Soldevilla.

En el caso de Urresti, su imagen vinculada a la seguridad ciudadana es lo que más votantes le jala, mientras en el caso de López Aliaga son los que votaron por él en la elección presidencial los que ahora lo apoyan para que llegue a ser el alcalde de Lima.