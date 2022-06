Audios de Carlos Bruce y David Vera agudizan la disputa en Avanza País por la alcaldía de Surco

La situación que se vive entre Carlos Bruce y David Vera, precandidatos de la lista 1 y 2 de Avanza País para la candidatura a la alcaldía de Santiago de Surco, se ve cada vez más difícil de resolver. Ahora, el caso involucra a Paulino Herrera Tenorio, presidente del Tribunal Electoral Especial, y a dos audios de su supuesta autoría presentados en el dominical “Cuarto poder”.

El informativo identifica la supuesta voz de Paulino Herrera en las grabaciones realizadas el 21 de junio, en las que el presidente del Tribunal Electoral da a entender que habrían usado su firma con intenciones poco fiables para beneficio de Carlos Bruce. “Pasa que Avanza País, en este caso, o Techito, no sé, usurparon, imagino, mi firma para que pueda ser considerado él”, indica la voz señalada como la de Herrera.

Además, en las grabaciones difundidas, el funcionario de Avanza País señala no haber estado al tanto ni de la impugnación interpuesta por Bruce ni de la resolución emitida por el ente que preside. “Yo no sabía. Él estaba más informado que yo. Es más, me llevó la imagen de la resolución. ‘Pero qué raro —le digo—. Yo no sé nada de él’”, se escucha decir a Paulino en el audio presentado en el programa de este domingo 26.

Según las revelaciones del dominical, Vera le pide a Herrera que deje su versión, en la que desconoce todo el proceso impugnatorio, y ese mismo día se emite el documento al que La República también tuvo acceso.

En él, Herrera declara que las resoluciones en las que se impone la nulidad parcial contra Vera son falsas. Sin embargo, según lo señalado por el programa, Carlos Bruce no piensa lo mismo.

El virtual candidato de Santiago de Surco leyó una carta dejada por Herrera en la que señalaba que había firmado a solicitud de Vera. “Por error o desconocimiento se presentó un escrito al JNE, el mismo que no fue elaborado por mí, sino por otras, y me limité a firmar a solicitud del señor David Vera”, señala Bruce en el informe.

Paulino Herrera, presidente del Tribunal Electoral de Avanza País, ha negado por mensajes de WhatsApp que la voz que aparece en el audio presentado por Vera sea suya. Carlos Bruce luce como el flamante candidato a la alcaldía de Santiago de Surco por Avanza País, y Vera ha presentado una tacha en contra del excongresista debido a este caso.

Mientras tanto, en un caso que involucra acusaciones de fraude, entrega de dádivas, actas supuestamente falsas, presiones para la firma de cartas y declaraciones juradas, el partido de Avanza País protagoniza uno de los procesos electorales internos más cuestionables en su breve tiempo de participación política.